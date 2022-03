Dieter Bohlen über Krieg in der Ukraine: „Mir fehlen die Worte“

Anzeige

Dieter Bohlen, langjähriges Jurymitglied der Castingshows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“, hat sich auf seinem Instagram-Kanal zum russischen Krieg in der Ukraine geäußert. Er habe sich länger nicht gemeldet, da ihm „wegen des Krieges die Worte fehlen“, erklärte der 68-Jährige. „Der Krieg ist mir sehr, sehr nahegegangen.“

Der Musikproduzent, der mit Modern Talking große Erfolge in Russland feierte, sagte, dass er durch seine Konzerte unheimlich viele Menschen in der Ukraine kenne. „Die waren immer total lieb.“ Durch seine Auftritte würde er aber auch sehr viele Russen kennen, mit denen er sich auch „immer gut verstanden“ habe, so der Sänger und Songwriter.

„Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie es zu so was kommen konnte“, sagte Bohlen und machte deutlich, dass er „unheimlich betroffen“ sei. Der Komponist erwähnte in seinem Instagram-Post auch die Klitschko-Brüder – Vitali Klitschko ist Bürgermeister der Stadt Kiew –, die er gut kenne. Sie seien „fantastische Menschen“.

Bohlen wünschte seinen Followern zum Schluss „alles Liebe“, er hoffe „von ganzem Herzen, dass es bald vorbei ist und dass alles wieder gut wird“.