Kostja Ullmann: “Man hat in diesem Beruf keine Sicherheiten”

Anzeige

Anzeige

Die Serie spielt in Hamburg, aber es regnet nie. Wie haben Sie das hinbekommen?

Da hat sich Hamburg wirklich von seiner besten Seite gezeigt. (lacht) Wir hatten während der ganzen Drehzeit nur zwei oder drei Regentage und die waren nicht schlimm, weil wir da nicht im Auto gedreht haben. Als Hamburger ist man eh immer stolz auf seine Stadt und mag all ihre Seiten.

Einer der Produzenten ist Ihr Schauspielkollege Fahri Yardim. Stand auch mal im Raum, ob er auch die Hauptrolle übernimmt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ich bin von Anfang an gefragt worden, ob ich das spielen will. Dann habe ich als Erstes natürlich Fahri gefragt, warum er die Rolle nicht übernehmen will, aber der hatte zu dem Zeitpunkt so viel anderes gedreht. Da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut.

Haben Sie auch selber mal mit dem Gedanken gespielt, einen Film oder eine Serie zu produzieren?

Ans Produzieren nicht, aber mein Vater ist Drehbuchautor und dann sitzen wir beide öfter mal über eigenen Stoffen und spinnen so ein bisschen rum. Wir haben auch tatsächlich ein Projekt, das so ein bisschen weiter ist, aber das ist jetzt durch Corona nicht gerade beschleunigt worden und wird noch etwas dauern. Es ist toll, dass wir so kreativ zusammenarbeiten. Was da am Ende bei rauskommt, muss man aber erst mal abwarten. Aber auch – wie Fahri – mal was zu produzieren wäre reizvoll. Der hat bei unserer Serie einen echt tollen Job gemacht.

Apropos Corona, drehen Sie denn aktuell?

Anzeige

Nein, das ist jetzt in den Juli verschoben worden. Für mich heißt das, dass ich mich noch etwas gedulden muss. Man muss jetzt mit der Situation klarkommen, auch wenn es nicht einfach ist. Aber als Schauspieler kennt man es ganz gut, auch mal abwarten zu müssen, ohne zu wissen, wann es weitergeht. Man hat in diesem Beruf keine Sicherheiten. Deshalb ist es für mich nicht die ungewohnteste Situation, in der ich mich befinde.

Wie haben Sie die letzten Monate verbracht?

Anzeige

Ich habe gerade in der Anfangsphase Menschen geholfen, denen es nicht so gut ging. Mit Freunden habe ich Lebensmittelgutscheine an Obdachlose verteilt. Ich bin natürlich sehr privilegiert, habe meine Wohnung und habe gelernt, richtig einkaufen zu gehen. Davor habe ich höchstens für eine Mahlzeit eingekauft. Als Schauspieler ist man sonst ja sehr oft unterwegs und weiß nie, für wie viele Tage muss ich meinen Kühlschrank befüllen. Jetzt habe ich für eine Woche die volle Auswahl. (lacht)

Was glauben Sie, wie uns die derzeitige Krise verändern wird?

Am Ende geht das allen an die Psyche, was wir hier alle erleben, und ich hoffe, dass wir in so einer Krise alle ein bisschen näher zusammenrücken.

Anzeige

In der Serie spielen Sie einen Uber-Fahrer. Haben Sie früher eigentlich selber mal als Taxifahrer gejobbt?

Nee, das nicht. Aber ich bin seit meinem 18. Lebensjahr begeisterter Autofahrer. Aufgrund meines Berufes bin ich aber schon oft Taxi gefahren. Uber in Australien, wo die Serie ursprünglich herkommt, bin ich auch schon gefahren. Ich habe mich also schon unbewusst auf meine Rolle vorbereitet. (lacht) Mein einziger Job, den ich mal gemacht habe, um als Jugendlicher ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, war Brezelverkäufer im Stadion. Als HSV-Fan musste ich aber auch bei Sankt Pauli und Werder Bremen Bretzeln verkaufen. Das ist schon eine sehr exklusive Mischung, wenn die HSV-Raute in deinem Herzen schlägt. (lacht)

Viele Menschen vergessen ja, dass der Taxifahrer hören kann, was sie reden. Ist Ihnen auch schon mal was Peinliches im Taxi passiert?

Ich bin da immer sehr vorsichtig. Wenn ich mich in ein Taxi oder ein Uber setze, ist mir schon bewusst, dass da ein Mensch am Steuer sitzt. Ich telefoniere da nie gerne. Und wenn es doch mal nicht anders geht, dann rede ich nur leise, was eigentlich Quatsch ist, weil er ja doch alles mitbekommt. (lacht) Was ich ganz spannend an unserer Serie finde, ist, dass man das Leben dahinter auch mitbekommt – sowohl vom Fahrer als auch von den Menschen, die da einsteigen. Das ist mir tatsächlich auch schon selber passiert. Ich bin mal in Hamburg ins Taxi eingestiegen, obwohl ich keine lange Fahrt hatte. Aber ich hatte schweres Gepäck dabei. Darüber hat sich der Fahrer ziemlich aufgeregt, weil er sehr lange auf diese Fahrt warten musste. Irgendwann wurde er so sauer, dass er sogar seine Hand erhoben hat und anfing, rumzuschreien. Daraufhin meinte ich zu ihm, dass er mich sofort rauslassen soll. Doch das wollte er auch nicht, weil er meinte: “Das Geld brauche ich jetzt.” Dann sind wir in einen kleinen Stau gekommen und wir haben uns etwas länger unterhalten. Dabei habe ich von ihm erfahren, warum er so überreagiert hat. Er hatte eine Familie mit fünf Kindern, bei der gerade alles schwierig mit dem Geld war. Das war natürlich keine Rechtfertigung für seinen Wutausbruch, aber man bekam mit, dass bei so einem Taxifahrer natürlich auch ein ganzes Leben dahintersteckt.