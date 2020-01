Körperverletzung? Schmusesänger Rod Stewart muss vor Richter erscheinen

Anzeige

Los Angeles. Der britische Rocker Rod Stewart (74) und sein Sohn Sean (39) müssen wegen angeblicher Handgreiflichkeiten vor Gericht. Das berichteten US-Medien am Samstag. Nach einem Vorfall bei einer Silvesterparty in Palm Beach (US-Staat Florida) sollen Vater und Sohn am 5. Februar vor einem Richter erscheinen, wie die Zeitung "Palm Beach Daily News" unter Berufung auf Gerichtsdokumente schreibt. Es drohe eine Anklage wegen Körperverletzung.

Laut Polizeibericht soll die Rocklegende gegenüber einem Wachmann in einem Nobelhotel mit Fäusten handgreiflich geworden sein. Der Streit sei ausgebrochen, als der Sicherheitsbeamte Stewart und seinen Begleitern den Zugang zu einem abgeschlossenen Hotelbereich verwehren wollte. Dem Sender NBC zufolge gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera von dem Vorfall, die den Sänger und dessen Sohn bei der Rangelei zeigen.

Stewart, der am 10. Januar seinen 75. Geburtstag feiert, hat aus mehreren Beziehungen acht Kinder, Sean ist sein ältester Sohn. Zu seinen größten Hits zählen die Songs "Sailing", "Maggie May", "The First Cut Is the Deepest" und "I Don't Want To Talk About It". Zuletzt hatte er mit dem Royal Philharmonic Orchestra sinfonische Varianten seiner Klassiker veröffentlicht - darunter das Duett "It Takes Two" mit Robbie Williams.

RND/dpa