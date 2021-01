Komiker Steve Martin mit viel Humor über eigene Corona-Impfung

Anzeige

Berlin. Stand-Up-Komiker und Oscar-Preisträger Steve Martin („Roxanne“, „Vater der Braut“) hat sich nach eigenen Worten gegen Corona impfen lassen. „Die gute Nachricht: Ich wurde gerade geimpft. Die schlechte: Ich bekam sie, weil ich 75 bin. Ha!“, schrieb der Hollywood-Star in der Nacht zum Sonntag auf Twitter.

Die Impfung in New York sei glatt gelaufen und er habe sie auch gut vertragen: „No Fide Resects“, schrieb er mit wohl absichtlich eingebauten Tippfehlern - also keine Nebenwirkungen. Der Schauspieler feierte im August seinen 75. Geburtstag.