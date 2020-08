Komiker Fips Asmussen (82) ist tot

Anzeige

Der Komiker Fips Asmussen ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigte Asmussens Tochter der „Bild“-Zeitung. Auch die Deutsche Presseagentur bestätigte den Tod des Komikers. Laut „Bild“ lag der Komiker in den vergangenen Tagen in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Querfurt in Sachsen-Anhalt.

Asmussen stand mehr als vier Jahrzehnte als Komiker auf der Bühne und trat in zahleichen Fernseh- und Radiosendungen auf. Auch als Stimmungssänger feierte Asmussen Erfolge.