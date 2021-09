Komiker Chris Rock trotz Impfung an Corona erkrankt: „Das wollt ihr nicht“

Anzeige

Komiker Chris Rock hat sich eigenen Worten zufolge mit dem Coronavirus angesteckt. „Hey, Leute, ich habe gerade rausgefunden, dass ich Covid habe, vertraut mir, das wollt ihr nicht. Lasst euch impfen“, schrieb der 56-Jährige am Sonntag auf Twitter.

Chris Rock war geimpft

Es blieb dabei zunächst unklar, ob Rock sich mit der Delta-Variante angesteckt hat, die sich in den USA stark ausbreitet. Der „Saturday Night Live“-Star hatte in den vergangenen Monaten mehrmals öffentlich gesagt, dass er geimpft sei. Im vergangenen Jahr hatte er noch zusammen mit dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo für das Tragen von Masken geworben.