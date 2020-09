Köln: Kebekus und andere Promis sprechen Maskenverweigerer in Straßenbahn an

Anzeige

Anzeige

Köln. Wer in Köln Straßenbahn fährt, wird von Komikerin Carolin Kebekus (40) neuerdings in gewohnt direkter Ansprache auf das Tragen einer Maske hingewiesen. “Wir in Köln sind keine Asis und tragen darum Masken, um uns gegenseitig zu schützen - auch in der KVB. Wenn man das nicht macht, ist das nicht nur asi, sondern das Ordnungsamt bekommt auch 150 Euro von euch. Und das ist doch scheiße”, erläutert Kebekus auf einer Ansage, die sich bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) anhören lässt und in den Bahnen abgespielt wird.

Auch andere Prominente haben entsprechende Botschaften eingesprochen - etwa Gaby Köster (58), die im breitesten Kölsch spricht. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.