Hamburg. Wegen der Coronaepidemie werden in diesem Jahr die meisten Deutschen die Osterfeiertage zuhause verbringen. Vier freie Tage am Stück in den eigenen vier Wänden – das bedeutet, es bleibt neben viel Zeit mit der Familie auch etwas Freiraum, um am Herd mal etwas Neues zu probieren.

TV-Köchin und Unternehmerin Cornelia Poletto hat deshalb für rnd.de ein neues Kochvideo aufgenommen. In der ersten Folge zeigte die Hamburgerin, die auch eine Kochschule in Hamburg hat, bereits, wie man eine leckere Pasta in wenigen Minuten zubereitet. In Folge zwei wird es nun fleischlastiger: Poletto bereitet Tagliata crudo mit Scamorza und Salzpistazien zu. Dabei handelt es sich um die italienische Version eines leckeren Rumpsteaks mit Käse, einer Zitronenvinaigrette und Champignons.

Wie man das in wenigen Minuten zubereitet, sehen Sie hier im Video:

Video Kochkurs mit Cornelia Poletto: So gelingt das perfekte Steak für die Feiertage 9:21 min Die Fernsehköchin und Unternehmerin Cornelia Poletto kocht in ihrer Hamburger Kochschule ein weiteres Gericht zum Nachmachen. Diesmal: ein besonderes Steak. © Maximilian Arnhold

Und Poletto selbst? Die kann aktuell in ihrem Restaurant “Cornelia Poletto” in Hamburg auch keine Kunden bedienen. Wegen der Coronakrise ist auch ihr Laden geschlossen. Die Köchin bietet dafür einen Lieferservice an – und serviert seit Kurzem auch einmal die Woche Essen an bedürftige Senioren.

RND/lob