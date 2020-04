Knapp ein Jahr nach ihrem Tod: Sohn Dominik spricht über Mutter Hannelore Elsner

Anzeige

Am 21. April 2019 ist Schauspielerin Hannelore Elsner gestorben. Ein Schock für viele: Bis zu ihrem Tod war ihre schwere Krankheit nicht in der Öffentlichkeit bekannt, sie hatte kurz zuvor noch für zwei Filme gedreht. Einer davon war am vergangenen Sonntag zu sehen, der “Tatort: Die Guten und die Bösen”. Ihr letzter Film “Lang lebe die Königin” wird am 29. April ausgestrahlt. In der “Bild” hat ihr Sohn, der Fotograf Dominik Elstner (39), über das Leben ohne sie gesprochen.

Dort erklärt er auch, warum Hannelore Elsner fast niemanden über ihre Krebserkrankung informierte: “Sie wollte bis zum Schluss arbeiten, bis zum Schluss das Leben fühlen. Vom Tod wollte sie nie etwas wissen. Wann immer das Thema zur Sprache kam, wurde sie unwirsch, selbst, als es ihr schon sehr schlecht ging”, sagt Dominik Elstner der Zeitung. “Den unerschütterlichen Glauben, dass alles gut wird, verlor sie nie. Auch nicht, als sie schon ins Krankenhaus musste." Und weiter: “Sie wollte bei mir bleiben und nicht loslassen, obwohl sie den Kampf gegen ihre Krankheit längst verloren hatte. Am 21. April saß ich den ganzen Tag an ihrem Bett. ‚Es ist in Ordnung, wenn du mich alleine lässt’, habe ich am Abend zu ihr gesagt. ‚Du kannst jetzt gehen, Mama.’”

Schwere Zeit für Hannelore Elsners Sohn

Die Zeit danach fühlte sich für ihn schwer an. “Weihnachten, Ostern, mein Geburtstag – all diese Anlässe sind sehr farblos geworden, seit sie nicht mehr da ist”, sagt Dominik Elstner der “Bild”. Aber auch im Alltag fehle ihm seine Mutter sehr: “Ich vermisse die langen Spaziergänge mit ihr, unsere gemeinsamen Filmabende, ihren Humor und die Geborgenheit, die ich immer bei ihr fand”, so Elstner zu der Zeitung. “Gestritten haben wir uns nie, diskutiert dagegen leidenschaftlich. Das liebte sie, und dabei flogen auch mal die Fetzen. Und obwohl sie so gern redete und wahnsinnig aktiv war, konnte man mit ihr ganz wunderbar einfach nichts tun.”

Wenn er sie besonders vermisse, versprühe er manchmal etwas von dem früheren Parfüm seiner Mutter, schreibt Hannelore Elsners Sohn. “Ihr Parfüm roch immer ein bisschen nach Aufbruch, fand ich. Sie wechselte es nie.” Doch auch das bringt Hannelore Elsner nur in der Erinnerung zurück. “Nun bin ich wirklich gnadenlos auf mich allein gestellt”, gibt Dominik Elstner gegenüber der “Bild” zu. Diese Erkenntnis sei brutal. “Ich werde sie nie wieder anrufen, nie wieder um Rat fragen können. Manchmal bin ich deshalb sehr verzweifelt und weine. Dann mache ich weiter. Meine Mutter hätte sicher nicht gewollt, dass ich meinen Lebensmut verliere, weil sie nicht mehr da ist.”

