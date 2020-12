Jeder kann sich bewerben: Kim Kardashian schenkt 1000 Fans 500 Dollar

Anzeige

Anzeige

Dass Kim Kardashian und ihr Ehemann Kanye West gerne größere Geldsummen für wohltätige Zwecke spenden, ist kein Geheimnis. Nun hat sich die 40-Jährige kurz vor Weihnachten eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Denn sie möchte insgesamt 1000 Fans glücklich machen und pro Person 500 Dollar verschenken.

„Hey Leute. 2020 war hart und viele mussten sich darum sorgen, ihre Miete zahlen oder Essen auf den Tisch bringen zu können – ich möchte Liebe verteilen und 500 US-Dollar an 1000 Personen schicken“ – mit diesen Worten rief die Unternehmerin aus der berühmten Kardashian-Familie zu ihrer ganz besonderen Weihnachts-Charity-Aktion auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Den Betrag, umgerechnet etwa 409 Euro, kann bekommen, wer ihr seinen „$cashtag“, also den Kontonamen auf der Plattform Cash App, sendet – und natürlich ein bisschen Glück hat.

Anzeige

Laut dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ verfügt Kim Kardashian West, so ihr vollständiger Name seit der Hochzeit mit Rapper Kanye West, über ein Vermögen von umgerechnet 637 Millionen Euro. Ihr Geld verdient sie vor allem mit ihrer eigenen Modelinie, den zahlreichen Kosmetikprodukten sowie Reality-TV-Verträgen. In diesem Jahr wurde das Ende der erfolgreichen Show „Keeping Up With The Kardashians“ verkündet.