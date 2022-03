Gerichtlich bestätigt: Kim Kardashian ist offiziell wieder Single

Anzeige

Los Angeles . US-Reality-Star Kim Kardashian (41) ist nach einem einjährigen Scheidungsstreit mit Rapper Kanye West (44), der sich inzwischen Ye nennt, nun offiziell Single. Ein Richter in Los Angeles sei damit dem Antrag der Unternehmerin nachgekommen, wie ihr Anwaltsteam am Mittwoch auf Anfrage bestätigte. Laut „TMZ.com“ und „Billboard.com“ wohnte Kardashian der Anhörung beim Superior Court per Videoschalte bei. West ließ sich demnach durch seine Anwälte vertreten.

Richter Steve Cochran stellte Kardashian eine Reihe von Fragen, darunter „Ist es Ihr Wunsch, Single zu werden?“. Kardashian beantwortete alle Fragen mit „Ja“. „Es ist gewährt“, entschied der Richter. Er entschied außerdem, West aus Kardashians Namen zu streichen. Ye war nicht anwesend und nahm auch nicht virtuell an der Anhörung teil.

Beschimpfungen in sozialen Medien

Kardashian und West hatten 2014 geheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Im Februar 2021 hatte Kardashian die Scheidung wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ eingereicht. In dem langwierigen Prozess stellte sie im Dezember einen weiteren Antrag, dass ihr Singlestatus möglichst schnell wieder herstellt werde. Mit dem Gerichtsentscheid am Mittwoch ist die Scheidung allerdings noch nicht amtlich. Die Ex-Partner müssen weiterhin Einzelheiten wie etwa die Aufteilung des Sorgerechts und der Finanzen aushandeln.

Der Trennungsstreit hatte sich zuletzt in den sozialen Medien der beiden Stars öffentlich zugespitzt. West, der nach einer Namensänderung im vergangenen Jahr bürgerlich nur noch Ye heißt, hatte etwa bei Instagram gegen den Komiker Pete Davidson (28) ausgeteilt, der sich in letzter Zeit häufig an der Seite von Kardashian gezeigt hatte.