Kim Kardashian bringt afghanische Fußballerinnen nach Großbritannien

London. Ein New Yorker Rabbiner, ein britischer Fußballverein und Kim Kardashian: Diese ungewöhnliche Allianz hat den Mitgliedern eines afghanischen Mädchenfußballteams zur Ausreise nach Großbritannien verholfen. Die rund 30 Jugendlichen und ihre Familien landeten am Donnerstag am Flughafen von Stansted in der Nähe von London. Nach zehn Tagen Corona-Quarantäne wollen sie ein neues Leben im Vereinigten Königreich beginnen.

Den jugendlichen Fußballerinnen gelang nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan Mitte August die Flucht nach Pakistan. Sie erhielten auch Visa für Großbritannien, konnten dann aber wochenlang nicht ausreisen, weil es keine Flüge gab - während gleichzeitig ihre pakistanischen Aufenthaltsgenehmigungen abzulaufen drohten. Die Mannschaft erhielt Hilfe von der Tzedek Association, einer gemeinnützigen US-Organisation, die vom Rabbiner Moshe Margaretten gegründet wurde.

Der Rabbiner hatte zuvor mit dem Reality-TV-Star Kardashian an der Reform der Strafjustiz in den USA gearbeitet. Er wandte sich an sie mit der Bitte, zu den Kosten für ein Charterflugzeug für die insgesamt 130 Menschen etwas beizusteuern. „Vielleicht eine Stunde später, nach dem Zoom-Anruf, erhielt ich eine SMS, dass Kim den gesamten Flug finanzieren möchte“, sagte Margaretten. Die Sprecherin von Kardashian bestätigte, dass der Star und seine Marke SKIMs die Spende geleistet hätten. Weitere Hilfe kam vom englischen Erstligaclub Leeds United, der die Spielerinnen in der neuen Heimat unterstützen will.

Sport zu treiben galt für Frauen als politischer Akt des Widerstands gegen die Taliban, und Hunderte von Sportlerinnen haben Afghanistan verlassen, seit die Extremisten an die Macht zurückgekehrt sind und damit begonnen haben, die Bildung und die Freiheiten von Frauen einzuschränken. Australien evakuierte die Mitglieder der afghanischen Frauenfußball-Nationalmannschaft; die Jugendmannschaft der Mädchen wurde nach Portugal umgesiedelt.