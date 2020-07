Kim Kardashian bittet um Mitgefühl für Kanye West: “Brillant, aber kompliziert”

Rapper, Unternehmer und Trump-Freund: Das ist Kanye West

Kanye West will laut eigener Aussage in den Kampf um den Einzug ins Weiße Haus einsteigen. Als Musiker und Unternehmer hat der Rapper schon einige Erfolge feiern können. Zusammen mit seiner Frau Kim Kardashian gehört er zu den einflussreichsten Menschen in den USA.