Kevin Hart: „Meine Frau musste mich baden und anziehen“

Acht Wochen, nachdem er bei einem schweren Autounfall dem Tod von der Schippe sprang, ist das Leben wieder Gold für Kevin Hart. Das demonstriert er mit seinem Outfit beim Interview mit RND-Reporter Dierk Sinderman im mexikanischen Badeort Cabo San Lucas: Er trägt ein golden schimmerndes Hemd zum Anlass – der Comedystar will seinem neuen Film „Jumanji: The Next Level“ zur Premiere (läuft am 12. Dezember in Deutschland an) den Erfolgsglanz geben. Doch erst einmal wollen wir natürlich wissen, wie er die schweren Verletzungen überstanden hat. Er schildert, dass das Drama nicht nur körperliche, sondern auch psychische Narben hinterlassen hat.

Kevin Hart, wie sind die Wunden verheilt?

Noch nicht ganz. Weil ich ein extrem positiver Mensch bin, sage ich Mal, dass ich zu 72 Prozent wieder der Alte bin. Und wissen Sie: Selbst wenn ich nicht wieder 100 Prozent erreichen sollte, dann wäre das auch okay. Ich hatte nämlich eine ganze Weile die Kontrolle über meine Körperfunktionen verloren. Ich konnte mir nicht einmal selbst den Hintern abputzen. Meine Frau musste mich baden, mich anziehen. Allein zu sitzen war eine Riesenherausforderung.

Wie sehr hat der Unfall Ihre Lebenseinstellung verändert?

Ich habe mein Leben zwar schon immer geschätzt, aber nie wirklich verstanden, wie kostbar es ist. Das kapierst du erst dann, wenn du in eine Situation kommst, in der du dein Leben verlieren kannst. Du lernst eine wichtige Lektion: Es ist eine Illusion zu denken, dass du die totale Kontrolle hast. Die Erkenntnis zwingt dich dann, deine Prioritäten neu zu ordnen. Erkenne, was wirklich wichtig für dich ist.

Und was ist das für Sie?

Zeit mit meiner Frau, meinen Kindern, meiner Familie und meinen engsten Freunden verbringen zu können. Und dieses wirklich sehr bewusst zu tun, präsent zu sein und andere Dinge zurückzustellen. Ich schätze meine Frau und meine Kinder mehr denn je im Leben. Meine Kids haben sich geweigert, zur Schule zu gehen, und haben Tag und Nacht mit mir im Krankenhaus verbracht. Meine Schwiegermutter und mein Bruder haben alles stehen und liegen lassen, um uns zu helfen. Da hatte ich meinen „Holy Shit“-Moment.

Das müssen Sie für unsere Leser übersetzen.

(lacht) Ich habe Gott dafür gedankt, wirklich gedankt, dass ich nicht allein auf dieser Welt bin. Dass ich mich auf andere Menschen verlassen kann. Vielleicht war es ein Weckruf, um mir beizubringen, dankbarer zu sein. Wissen Sie, ich fühle mich, als sei ich endlich erwacht. Daher bin ich tatsächlich dankbar, dass der Unfall passiert ist.

Wer gehört denn zu Ihren engsten Freunden? Auch Kollegen wie Ihr „Jumanji“-Co-Star Dwayne „The Rock“ Johnson?

Aber klar. Er ist wie ein Seelengefährte, wie mein Bruder von einer anderen Mutter. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass wir körperlich etwas unterschiedlich gebaut sind. (grinst)

Dabei hauen Sie sich ständig gegenseitig auf Social Media fies in die Pfanne.

Das ist nicht ernst gemeint. Dwayne ist ein echter Partner, ein großartiger Typ, den jeder gern in seinem Team haben würde. Wir fühlen eine tiefe Verbundenheit miteinander. Das ist in unserer Branche eher selten.

Ja. So selten, dass Dwayne gesagt hat, sein größter Albtraum sei es, morgens aufzuwachen und feststellen zu müssen, dass er Kevin Hart ist.

Echt?

Ja, als wir mit Ihm vor diesem Interview geredet haben.

(lacht lauthals) Was für eine Arschgeige!

Mal im Ernst: Was wäre Ihr größter Albtraum?

Den habe ich neulich erlebt. Ich bin neulich in meinem Garten fast auf eine Tarantel getreten. Ich bin vor Angst erstarrt und wusste nicht, was ich tun sollte. Weglaufen? Ja, aber dann wusste ich nicht, wo das Viech wieder auftauchen könnte. Vielleicht nachts bei mir im Bett. Gott sei Dank kam dann ein Bodyguard und hat das Problem gelöst.

Und die Tarantel getötet …

… oder hoffentlich irgendwo anders ausgesetzt.