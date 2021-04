Kelly Family trauert: Barby Kelly nach kurzer Krankheit verstorben

Anzeige

Sie wurde nur 45 Jahre alt: Barby Kelly ist nach kurzer Krankheit verstorben. Das teilte die Kelly Family auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit. „Unsere geliebte Schwester ist nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen“, heißt es dort. „Wir werden Barby unendlich vermissen und sie immer in unseren Herzen tragen“, schreiben ihre Familienmitglieder. „Alle sind in tiefer Trauer“, bestätigte ein Sprecher der Kelly Family den Tod von Barby Kelly gegenüber der „Bild“-Zeitung. Unter welcher Krankheit Barbara Ann Kelly, so ihr vollständiger Name, litt, ist nicht bekannt.

Auch Patricia und John Kelly posteten das Bild bei Instagram. Maite Kelly verabschiedet sich mit einem Foto, das die beiden Schwestern im Kindesalter zeigt, von Barby Kelly. Sie schreibt dazu: „Mama Barbara und Papa Dan halten dich fest in ihren Armen... You are home now.“

Barby Kelly gehörte bis 2002 zur Kelly Family. Sie spielte Gitarre und Percussion. Nach ihrem Ausstieg lebte sie zurückgezogen. Am 28. April wäre sie 46 Jahre alt geworden.