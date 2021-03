Keine finanzielle Hilfe vom Palast: Prinz Harry lebt von seinem Erbe

Anzeige

Los Angeles. Die britische Königsfamilie hat Anfang 2020 laut Prinz Harry ihre finanzielle Hilfe für den Enkel der Queen eingestellt. „Ich habe aber das, was meine Mutter mir hinterlassen hat. Und ohne das hätten wir das nicht geschafft“, sagte Harry im CBS-Interview mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit). Der Prinz sagte dabei, er habe die „Anwesenheit“ seiner Mutter, Prinzessin Diana, während der Probleme mit seiner Familie gespürt. Es sei so gewesen, als habe sie seine Situation kommen sehen.

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed in Paris. Die ganze Welt trauerte damals um die „Königin der Herzen“. Zuvor hatte Diana sich nach der Trennung von Prinz Charles vom britischen Königshaus entfremdet. Zuletzt hatten Medien immer wieder Parallelen zwischen der Situation von „Lady Di“ damals mit der von Harry und Meghan heute gezogen.