Kein Milliardär: Kayne West ist sauer auf das Forbes-Magazin

Anzeige

Anzeige

New York. Das US-Magazin "Forbes" listet alljährlich die Stars auf, die am meisten Geld verdienen. Nicht ganz glücklich mit der Milliardärs-Liste ist offenbar der US-Rapper Kanye West: Er beschwerte sich, weil sein Name im "Forbes"-Ranking fehlt.

"Als ich mit 'Forbes' geredet habe, habe ich ihnen einen Beleg über 890 Milllionen gezeigt, und die haben mich trotzdem nicht 'Milliardär' genannt", entrüstete sich Kanye bei einem Event in New York diese Woche.

Nun plant der Ehemann von Kim Kardashian eine ungewöhnliche Maßnahme: "Allen Leuten, die es plump finden, wenn man sich selbst als Milliardär bezeichnet, sage ich: Ich ändere meinen Namen vielleicht für ein Jahr in 'Christian Genius Billionaire Kanye West', damit ihr es alle kapiert."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nächstes Jahr könnte es klappen

"Forbes" selbst schätzt Kanyes Vermögen auf knapp 240 Millionen Dollar. Die meisten Einnahmen verdanke er dabei nicht seiner Musik, sondern seiner "Yeezy"-Sneaker Kollektion, die er gemeinsam mit Adidas vertreibt.

Im Artikel schreibt das Magazin, dass die "Yeezy"-Kollektion bis zum Ende des Jahres rund 1,5 Milliarden Dollar einspielen dürfte. Damit würde West dann zumindest 2020 auf der Milliardärsliste stehen.

Im Milliardärs-Ranking des Magazins steht derzeit Amazon-Gründer Jeff Bezos auf Platz eins, gefolgt von Bill Gates und Bernard Arnault.

RND/msc