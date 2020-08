Katy Perry und Orlando Bloom: Ihr Baby ist da - Das ist der Name der Tochter

Anzeige

Das Baby von Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) ist auf die Welt gekommen: Daisy Dove Boom heißt das kleine Mädchen. Die Eltern verkündeten die Nachricht auf dem Instagram-Kanal der Kinderhilfsorganisation UNICEF: ”Willkommen auf der Welt, Daisy Dove Bloom!” Der Vater teilte den Beitrag auf seinem Profil: “Wir schweben mit Liebe und Staunen über die sichere und gesunde Ankunft unserer Tochter”, so die beiden Botschafter für UNICEF.

Ernste Botschaft

Die schöne Neuigkeit verbanden die Superstars mit einer ernsten Botschaft: “Wir wissen, dass wir die Glücklichen sind, und nicht jeder eine so friedliche Geburtserfahrung machen kann.” Auf der ganzen Welt herrsche nach wie vor ein Mangel an medizinischem Personal, “und alle elf Sekunden stirbt eine schwangere Frau oder ein Neugeborenes, meist an vermeidbaren Ursachen.”

So seien seit COVID-19 viel mehr Neugeborene gefährdet. “Als Eltern eines Neugeborenen bricht uns dies das Herz, denn wir haben heute mehr denn je Mitgefühl mit kämpfenden Eltern”, so Perry und Bloom.

Daisy Dove Bloom ist das erste Kind von Perry und das zweite Kind von Bloom. Sie sind seit 2016 ein Paar. Mit Ex-Frau Miranda Kerr hat der Schauspieler bereits im Jahr 2011 einen Sohn bekommen: Flynn Christopher Bloom.