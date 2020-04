Katja Riemann: “Mit meinem Buch klatsche ich für Aktivisten”

Anzeige

Katja Riemann hat nicht nur viel zu sagen – sie hat auch viel gesehen: Nun hat sie ein Buch über ihre Projektreisen geschrieben. Im Interview berichtet sie von ihren Reisen der vergangenen 20 Jahre.

Frau Riemann, in Ihrem Buch „Jeder hat. Niemand darf. Projektreisen“ beschreiben Sie zehn Ihrer Projektreisen in 20 Jahren rund um den Globus. Haben Sie Tagebuch geführt?

Es waren die eindrucksvollsten und stärksten Reisen meines Lebens. Partiell habe ich mitgeschrieben, es gibt diverse Tagebucheinträge, Aufzeichnungen und Notizen. Wobei mir eigentlich Fotos mehr geholfen haben: Anhand der Bilder kann ich mich an alles so glasklar erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Hinzu kommt, dass die Reisen immer sehr gut vorbereitet waren und die Nichtregierungsorganisationen Ortsnamen, Zahlen, Daten und Fakten, vor allem aber Erläuterungen zu den diversen Projekten schriftlich dokumentiert hatten, worauf ich Zugriff hatte. Ich wollte mit dem Buch meine Eindrücke verdichten und nachvollziehbar machen, indem ich die Lesenden durch meine Augen und mein Gefühl auf die Projekte schauen lasse.

Wenn wir von unvorstellbaren Umständen in anderen Ländern der Welt hören, scheint das oft so surreal. Mit ihren Geschichten tauchen Sie tief in die Mikroebene ein. Warum ist es Ihnen wichtig, einzelne Menschen aus der Anonymität zu holen?

Weil ich Menschen, die im Feld zuverlässig humanitäre Arbeit leisten, eine Bühne geben wollte. Denjenigen, die konkret am Ende der Kette tätig sind. In New York und Genf wird global und politisch auf humanitäre Themen geschaut. Mir ging es darum, anhand einer Station, eines Projekts, aufzuzeigen, wer die konkrete, tägliche humanitäre Arbeit macht.

Weil man diese Leute sonst nicht sieht?

Es ist ein bisschen zu vergleichen mit den Menschen, die heute im Krankenhaus in der Pflege arbeiten, für die nun immer geklatscht wird. Vielleicht kann man sich das so besser vorstellen. Mit meinem Buch klatsche ich für diese Aktivisten, die sich um ihre Leute kümmern, die aus der Region sind, in denen die Projekte passieren – so wie die Pfleger aus Hannover sind, die sich in hannoverschen Krankenhäusern kümmern.

Ein Kapitel widmet sich Deutschland. Zufall oder Absicht?

Absicht. Wenn man als Deutscher in die Welt geht, kann es herablassend wirken, nur über andere zu schreiben und nicht auch über sich. Der Abschnitt über Deutschland handelt von einer von mir beobachteten Haltung ge-genüber demokratischen Werten im Land. Die versuchte ich – ohne den Humor zu verlieren –, anhand von diversen Transportmitteln zu beschreiben, als auch von ehrenamtlicher Arbeit, die Geflüchtete hier für Deutsche leisten.

Sie haben die Hürde einst genommen, „loszugehen und sich Unbekanntes bekannt zu machen“. Warum?

Gute Frage. Die Dinge, die ich erlebt habe, sind erst passiert, und dann habe ich reflektiert. Dieser Erkenntnisgewinn führt mich jetzt weiter. Meine Erfahrungen können ein Angebot oder eine Ermutigung sein, selbst zu versuchen, etwas zu bewegen. Habt keine Angst, vielleicht erlebt ihr ein Wunder! Vorverurteilungen verhindern genau das. Es ist immer besser, mit Leuten zu sprechen, anstatt zu denken, man wüsste, wer oder wie diese Person ist. Ich glaube, wir werden mehr Herzlichkeit und Zuwendung erleben, als wir ahnen. An die Magie von solchen Erlebnissen glaube ich fest. Und nun erleben wir es ja gerade, nicht wahr?

Gibt es ein Schicksal, dass Sie in ganz besonderer Weise berührt hat?

Nein. Das waren so viele verschiedene, da kann ich mich nicht auf eins reduzieren. Ich habe so viele unterschiedliche tolle Menschen kennengelernt, da war jeder auf seine Weise besonders.

Und an welchem Punkt haben Sie den Stift beiseitegelegt, weil die Dinge, von denen Sie erfahren haben, zu schrecklich waren?

Was ist schrecklich? Wie definiert man dieses Wort, und warum sind die Schrecklichkeiten immer woanders? Ist das wirklich so? Ist die Haltung, mit der wir den afrikanischen Kontinent oder asiatische Länder betrachten und Länder, die nicht dem Tourismus dienen, nicht letztlich eine herablassende und somit postkoloniale Haltung? Oder Osteuropa, woher Mädchen kommen, die man sich auf das Zimmer bestellen kann?

Für welchen Tonfall haben Sie sich entschieden?

Ich habe in meinem Buch keinen „Misery Porn“ betrieben oder beschrieben, sondern von Gesprächen und Begegnungen erzählt, von der Landschaft, den Wohnsituationen und Programmen.Von Erkenntnisgewinn und Herausforderungen, mit denen die Menschen, die ein anderes Leben leben, als das, was wir kennen, umgehen müssen. Ja, es gibt Leid, und ich musste wiederholt das Problem beschreiben, damit die Lesenden überhaupt wissen, worum es geht.

Nennen Sie ein Beispiel.

Zum Beispiel Vergewaltigung als Kriegsinstrument, was keine Erfindung des Kongos ist, um dann von den Ärzten erzählen zu können, die unglaubliche chirurgische Leistungen vollbringen. Oder von den Projekten, die die Frauen resozialisieren, ihnen Skills-Training geben und Gruppentherapie. Ja, ich muss vermitteln, was Mädchenbeschneidung bedeutet, wie sie praktiziert und was da weggeschnitten wird – um dann erzählen zu können, was für länderbewegende Maßnahmen hinsichtlich der Beendigung dieser Praxis bereits entstanden sind. Ich habe versucht, ein positiv-heiteres Buch zu schreiben, bei dem man keine Angst haben muss, dass dort von Schrecklichem berichtet wird.

Was hat das Erzählen solcher Geschichten mit Ihnen als Mutter gemacht?

Man muss wissen, dass ich ein sehr enges Verhältnis zu meiner Tochter habe. Heute ist sie Mitte 20 und Regisseurin. Ich liebe und bewundere sie, sie ist und bleibt mein Baby, das hört auch niemals auf. Ob das mit meiner menschenrechtlichen Arbeit zusammenhängt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihr immer davon erzählt – allerdings ohne Unterton –, wie gut sie es hier doch hat. Auf zwei Projektreisen hat sie mich begleitet, in den Senegal und nach Burkina Faso. Und ich glaube, sie wird wieder mitkommen.

Was können wir tun, um das Unrecht auf der Welt weniger und die Chancen für Menschen auf ein humanes Leben größer werden zu lassen?

Es ist einfacher, als man denkt. Es beginnt schon, wenn man den eigenen Vorgarten verlässt. Es beginnt mit dem Bewusstsein und mit dem, was man denkt. Wir können uns alle aus unserer Komfortzone herausbewegen, wenn wir es denn wollen. Allein ein Lächeln kann das Leben verändern, meins hat es verändert! Und auf Angriffe sollte man immer anders reagieren als mit Gegenangriffen.

Wie meinen Sie das?

Ich kenne Menschen, die aus dem Urlaub zurückkommen und ganz begeistert von der Freundlichkeit und Gastfreundschaft berichten, die sie erfahren haben. Im gleichen Atemzug bemängeln sie dann aber, wie fürchterlich es hier ist. Sie meckern. Lass dich doch inspirieren von deinen Erlebnissen, sage ich dann. Fang du doch damit an, anstatt es nur von anderen zu erwarten!

Das Buch haben Sie Roger Willemsen gewidmet. Er wollte wenige Monate vor seinem Tod beim Mannheimer Literaturfestival mit Ihnen einen Abend zum Thema Menschenrechtsorganisationen umsetzen. Wie nahe standen Sie sich?

Wir waren gerade in Begriff, uns richtig anzufreunden, uns im Austausch über Literatur, Reisen und Musik näherzukommen. Immer wieder sind wir uns begegnet, haben uns Mails geschrieben, und als ich mein erstes Kinderbuch veröffentlichte, hat er mir dafür einen großartigen Text geschrieben. Ich bin mir sicher, dass wir, wenn er nicht krank geworden wäre, auch zusammen gereist wären – wir waren am Beginn unserer Reise in die Freundschaft.

Sie drehen eine Doku über Düzen Tekkal. Auch sie ist Menschenrechtsaktivistin und Hannoveranerin. Auch Sie haben hier einige Jahre gelebt.

Ja, das ist aufregend. Für die Reihe „Carte Blanche“ bei Arte drehe ich eine Dokumentation über Düzen, über sie als Person und die Arbeit ihres Vereins „Hawar.Help“, der sich gegen den Völkermord an Jesiden einsetzt. Den ersten Drehtag hatten wir, als sie kürzlich in Berlin ihren neuen Film „Jiyan“ vorgestellt hat. Mit meinem tollen, kleinen Team haben wir dort beispielsweise mit ihren Eltern gedreht, außerdem mit Entwicklungsminister Gerd Müller. Gut möglich, dass wir in Hannover auch einen Teil des Beitrags entstehen lassen.

RND/Mirjana Cvjetkovic