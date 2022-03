„Bachelor“-Gewinnerin Katja Kühne in großer Sorge um ihre Familie in der Ukraine

Anzeige

München. Katja Kühne, „Bachelor“-Gewinnerin von 2014 und Freundin des Fußballprofis Marcel Sabitzer, ist in großer Sorge um ihre Familie in der Ukraine. Ihr leiblicher Vater und viele weitere Familienmitglieder leben in der Stadt Kherson mit etwa 300.000 Einwohner nahe Odessa. „Die Stadt ist komplett von der russischen Armee umzingelt. Der Strom funktioniert seit Tagen nicht mehr“, sagte die 36-Jährige der „Bild“-Zeitung. „Meine Verwandten in der Ukraine verhungern.“

Der Fußballprofi Marcel Sabitzer und seine Freundin Katja Kühne. © Quelle: picture alliance/dpa

Katja Kühne: „Es ist wirklich ein Horror“

Seit dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine hätten sie und ihre Mutter nahezu stündlich mit ihren Verwandten telefoniert. „Wenn die Einwohner versuchen, die Stadt zu verlassen, werden sie beschossen“, erklärte sie gegenüber der Zeitung weiter.

Wasser, Medikamente und Benzin seien Mangelware. „Es ist wirklich ein Horror, sich diese ganzen Schilderungen anzuhören“, sagte Kühne weiter. Sie engagiere sich für Hilfslieferungen in ihr Heimatland.

Kühne bekommt vom „Bachelor“ die letzte Rose

Katja Kühne wanderte vor etwa 22 Jahren mit ihrer Mutter aus der Ukraine aus und ging nach Deutschland. 2014 gab ihr der „Bachelor“ Christian Tews (41) im gleichnamigen RTL-Format die letzte Rose.

Der "Bachelor" Christian Tews aus der gleichnamigen RTL-Kuppelshow hat sich im Finale 2014 für die Dresdnerin Katja Kühne entschieden. © Quelle: RTL

Seit 2017 ist sie mit dem österreichischen Fußballprofi Marcel Sabitzer (27) liiert. Das Paar lebt aktuell in München, wo Sabitzer beim FC Bayern unter Vertrag steht. Die gemeinsame Tochter Mary-Lou ist zwei Jahre alt.