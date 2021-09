Anzeige

Ein kleiner Stich mit großen Folgen: RTL-Moderatorin Katja Burkard leidet unter Erntekrätze. Ausgelöst wird die juckende Hauterkrankung durch den Stich einer Grasmilbe.

Da das Tier die 56-Jährige am Fuß erwischt hat, kühlt Burkard die Stelle um den Knöchel nun, wie sie im Gespräch mit rtl.de erzählt. „Es ist jetzt kein Menschenleben im Spiel, aber ich muss sechs Tage Antibiotika nehmen, das mache ich noch nicht mal, wenn ich eine Halsentzündung habe“, sagt sie. Burkard richtet sich außerdem noch mit einem Appell an die Zuschauer: „Wenn ihr so einen Stich habt – nehmt das ernst.“

Grasmilbenstiche kommen bei Menschen in der Regel im Spätsommer bis Herbst vor. In Regel verläuft die Erntekrätze harmlos und ist nach zehn bis 14 Tagen überstanden.