Katie Price zeigt echte Zähne: Schönheitsoperation im Türkei-Urlaub

TV-Star Katie Price ist bekannt für ihr strahlend weißes Lachen – doch das sind nicht ihre echten Zähne. Bereits Ende Juli hatte sie angekündigt, mit ihrem Freund Carl Woods in die Türkei zu reisen. Dort will sie sich die Zähne wieder aufhübschen lassen: Mit sogenannten Veneers, also hauchdünnen, lichtdurchlässigen Keramikschalen, die auf die Zähne gesetzt werden, lassen sich Verfärbungen und Textur nachbessern. Wie sie in ihrem Youtube-Video erzählt, habe sie einen Backenzahn verloren, den sie auch von den Ärzten vor Ort reparieren lassen möchte.

Im Video berichtet sie, dass es mittlerweile auch verbesserte Farben der Veneers gebe. Auch “die Textur ist anders”. Am Ende des Video zeigt sie kurz, wie ihre Zähne vor der OP und ohne die Veneers ausgesehen haben.

Füße gebrochen

Erst vor Kurzem hat Katie Price sich ihre beiden Füße gebrochen. Das ist ebenfalls im Urlaub passiert. “Ich habe mir die Knöchel und die Füße gebrochen, ich muss beide Füße operieren lassen, und man hat mir gesagt, dass ich für drei bis sechs Monate nicht mehr laufen kann”, schrieb sie vor einigen Tagen auf Instagram.