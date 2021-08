Katie Price in ihrem Haus angegriffen – Model mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus

Anzeige

Das britische Model und Reality-TV-Star Katie Price (43) ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in ihrem Haus von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Ein 32-Jähriger wurde den Angaben zufolge festgenommen. Price sei mit einer Gesichtsverletzung ins Krankenhaus gekommen, berichten unter anderem die BBC und die Zeitung „Daily Mail” unter Berufung auf die Polizei.

Die Polizei wurde den Angaben zufolge in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr zum Haus von Price in Little Canfield in der Grafschaft Essex gerufen. Kurze Zeit später sei der Verdächtige festgenommen worden, er befindet sich weiter in Gewahrsam, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Verschiedene Medien veröffentlichten Fotos, die am Nachmittag Polizeibeamte und Familienmitglieder vor dem Haus von Katie Price zeigten. Das Model selbst hat sich zu dem Angriff bislang nicht geäußert.