Katharina Wackernagel: „Rollenangebote werden definitv weniger“

Seit ihrem 18. Lebensjahr steht Katharina Wackernagel vor der Kamera, bis heute hat sie in weit über 60 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt – am Dienstag (20.15 Uhr) ist sie im Drama „Zerrissen – Zwischen zwei Müttern“ in Sat.1 zu sehen. Trotzdem hat die 42-Jährige Angst, dass sie bald immer weniger Rollen angeboten bekommt, wie sie im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erzählt.

Frau Wackernagel, glauben Sie an ausgleichende Gerechtigkeit?

Daran glaube ich nicht. Dafür gibt es zu viel Ungerechtigkeit in der Welt. Menschen, die nichts Böses getan haben und denen es trotzdem dreckig geht. Aber ich glaube daran, wenn man etwas Böses getan hat, wird sich das irgendwie in deinem Leben widerspiegeln.

In „Zerrissen – Zwischen zwei Müttern“ spielen Sie eine Frau, die ein Baby entführt. Wie nähert man sich so einer Rolle?

Das Thema hat mich sofort angesprochen. Das liegt aber auch daran, dass ich sehr gerne Figuren spielen möchte, die von ihrem Charakter, ihren Wesenszügen oder ihren Taten möglichst weit von dem entfernt sind, wie ich selbst agieren würde. Die Tat, mit der Inbrunst der Überzeugung ein fremdes Kind mitzunehmen und zu glauben, dass es richtig ist und man es verdient hat, finde ich eine wahnsinnige These. Ich hatte Lust drauf, in diese Figur einzutauchen.

Inwiefern muss man einen Charakter, den man spielt, auch nachvollziehen können?

Nachvollziehen muss man sie schon. Das, was oft durcheinander gebracht wird, ist diese Frage der Identifikation. Ich kann eine Figur für mich nachvollziehbar machen, ohne mich mit ihr zu identifizieren. Eigentlich kann man fast jeden Menschen nachvollziehen – außer Trump vielleicht. Der wird mir immer ein Rätsel bleiben. (lacht)

Sie haben mal gesagt, dass Sie sich Ihre Filme immer noch mal als „Hausaufgabe“ anschauen, wenn sie fertig sind. Was steckt dahinter?

Es passiert häufig, dass ich mir Szenen anders vorstelle, als sie im finalen Film sind, Musik spielt da eine sehr große Rolle. Dadurch kann immer noch mal so viel erzählt werden. Manchmal denke ich mir: „Da verrät die Musik jetzt schon so viel. Da wirkt mein Spiel fast gedoppelt.“ Jedes Drehbuch ist natürlich völlig anders als der fertige Film. Ich kenne dabei nur meinen Part, also das, was ich gespielt habe und es ist spannend, zu sehen, wie er sich zusammenfügt. Als ich hier den fertigen Film zum ersten Mal gesehen habe, hat mich die Familiengeschichte sehr berührt. Mir ist es wichtig gewesen, dass die Frau, die ich spiele, nahbar wird. Dass der Zuschauer in die Zerrissenheit des Kindes hineinfindet, das zwischen zwei Müttern hin- und hergerissen ist. Wenn meine Figur nur eine böse Hexe wäre, dann bräuchte man diese Geschichte nicht zu erzählen.

Der Film schlägt sehr leise Töne an, aber zum Schluss hin überschlägt sich die Handlung ein bisschen. Vielleicht hätte man einen Zweiteiler aus dem Stoff machen können…

Das Original ist eine Miniserie. Mir ging es nach dem ersten Schauen tatsächlich auch so, dass ich gerne noch etwas mehr gesehen hätte. Ich hatte mich danach allerdings gefragt, ob ich vielleicht auch schon ein bisschen serienverdorben bin. (lacht) Aber ich finde, der Film hat einen schönen Rhythmus. Man hätte mit der Geschichte auch viel reißerischer umgehen können. Ich finde, die Handlung bleibt nah bei den Figuren.

Apropos Figuren, eine Ihrer bekanntesten Rollen ist die der Kommissarin Nina Petersen aus der „Stralsund“-Reihe. Ist das der Grund, warum Sie seltener als Bösewicht besetzt werden?

Ich habe häufig die Polizistin oder die Gute gespielt. Aber es gibt zum Beispiel diesen Kieler Tatort namens „Borowski und die heile Welt“, in dem ich eine Mutter gespielt habe, die ihr Kind erstickt. Ich spiele die „mir fremden“ Figuren immer besonders gern. Ich denke schon, dass wenn man eine Kommissarin spielt, man nicht mehr so oft eine Täterin spielen darf. Oder aber es hat etwas mit meinem freundlichen Wesen zu tun?! (lacht)

Sie stehen bereits Ihr halbes Leben vor der Kamera. Haben Sie Angst, dass Sie mal weniger Rollenangebote bekommen könnten?

Noch bin ich nicht so richtig betroffen davon, dass ich sagen könnte, es ist in den letzten zehn Jahren schlagartig weniger geworden. Es ist aber natürlich immer meine Angst, dass es jetzt bald losgeht. Ich bin gerade 42 Jahre alt geworden. Dass sich das Thema anschleicht, ist nicht zu verhindern. (lacht) Häufig sind die jüngeren Rollen ein bisschen spannender, weil die Figuren noch in einem Prozess stecken. Die sind noch bei der Selbstfindung oder müssen sich entscheiden, welchen Lebensweg sie einschlagen. Aber ich war dankbar, dass ich zum Beispiel vor zwei Jahren die Verlegerin Aenne Burda spielen durfte. Diese Frau ist an einem relativ späten Punkt in ihrem Leben – als sie bereits drei Kinder hatte – durchgeschüttelt worden und ist ihr Leben noch mal ganz neu angegangen. Solche Charaktere zu spielen macht Spaß, aber diese Angebote werden definitiv weniger.