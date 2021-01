Kate Winslet spricht über Mobbing nach “Titanic”-Erfolg

Anzeige

Schauspielerin Kate Winslet hatte nach ihrem Durchbruch mit dem Film „Titanic“ einiges an Mobbing und Kritik einstecken müssen, sagt die 45-Jährige im Podcast “WTF with Mark Maron“. „Es war furchtbar. Ich dachte, dass ich hoffte, dass es vorbeigehen würde - und das tat es auch. Aber es hat mich auch realisieren lassen: Wenn es das ist, was es heißt berühmt zu sein, bin ich nicht bereit dafür, definitiv nicht“, sagt Winslet.

Die Britin war 21, als sie an der Seite von Leonardo DiCaprio von heute auf morgen zum Megastar wurde. „Die permanenten Anrufe, die Fotografen, die Bilder machten, wenn ich nur um die Ecke Milch holen ging, das war merkwürdig, aber auszuhalten. Ich habe schnell in einen Modus des Selbstschutzes geschaltet“, sagt sie.

Kate Winslet fühlte sich von britischer Presse gemobbt

Aber dass die britische Presse „nicht nett“ gewesen sei und sie viel kritisiert habe - auch aufgrund ihrer Physis - habe ihr wehgetan. „Ich habe mich gemobbt gefühlt, wenn ich ehrlich bin.“

Der Erfolg durch „Titanic“, für den sie auch eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin erhielt, sei auch eine Bürde gewesen. „Ich war jung und noch am Lernen. Ich wollte nicht alle möglichen Hollywood-Rollen annehmen, es war eine große Verantwortung, ich hatte Angst, zu versagen“, berichtet Winslet. Deshalb habe sie ihre Rollen strategisch gewählt und erst einmal kleinere Figuren gespielt, um die Schauspiel-Welt besser zu verstehen. Nach der Geburt ihrer Tochter, die Kate Winslet im Alter von 25 Jahren geboren hat, sei das Interesse an ihr und ihrer Karriere wieder abgeflacht.