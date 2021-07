Kate als Küchenhilfe: Die Herzogin packt beim Tennisturnier in Wimbledon an

Anzeige

Anzeige

Wimbledon. Die britische Herzogin Kate hat sich beim Tennisturnier in Wimbledon als Küchenhilfe nützlich gemacht. Die Frau von Prinz William band sich am Freitag eine braune Schürze um und half mit weiß-blauer Corona-Maske in einer Küche beim Zubereiten von Erbeeren mit Sahne und anderen Desserts, die dem Publikum serviert werden. Außerdem beobachtete die 39-Jährige auf einem der Außenplätze ihren Landsmann Jamie Murray beim Doppel.

Die Herzogin von Cambridge ist eine der Schirmherrinen des Ausrichters All England Lawn Tennis and Croquet Club und oft in der königlichen Loge zu sehen.