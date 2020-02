Karneval: Das sind die besten Kostüme der Promis

Anzeige

Anzeige

Köln. Der Zoch kütt! Auch für die deutschen Promis. In Karneval-Hochburgen wie Köln und Düsseldorf feiern die Karnevalisten am Rosenmontag ordentlich. Schon seit Weiberdonnerstag steigen Faschingspartys, heute ist das große Finale.

Den größten Umzug gibt es wieder in Köln - und an dem nehmen auch einige Stars und Sternchen teil. Manche als Zuschauer, andere fahren sogar auf dem Zug mit.

Diese Promis werfen Kamelle von den Wägen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mit auf dem Zug sind in diesem Jahr unter anderem Schauspielerin Nastassja Kinski, Sänger Gentleman, “Hausmeister Krause” Tom Gerhardt, Comedian Bernd Stelter oder die erfolgreichen Influencer-Zwillinge Lisa und Lena. Weitere bekannte Zugteilnehmer: Schauspieler Jan-Gregor Kremp mit Ehefrau Johanna Gastdorf, Model Papis Loveday, Entertainer Karsten Speck, NRW-Justizminister Peter Biesenbach, Fußball-Trainer Christoph Daum und FC-Stürmer Anthony Modeste.

ZUM THEMA Karneval: Bernd Stelter macht keine Witze über das Coronavirus

Der Kölner Comedian Guido Cantz steigt nicht auf irgendeinen Zug auf - sondern hat seinen eigenen. Der Wagen wird von einem Trecker gezogen - den ziert ein riesiges Cantz-Konterfei. Auf Instagram nimmt der Komiker seine Follower auf seinem Wagen mit - samt Foto- und Videomaterial.

Anzeige

Diese Promis haben schon Karneval gefeiert

Anzeige

Sängerin Sarah Lombardi besuchte mit Söhnchen Alessio bereits am Sonntag einen Karnevalszug. Die beiden waren als Meerjungfrau und Legomännchen verkleidet.

Ex-Bachelorette Gerda Lewis feierte auf der Karnevalveranstaltung “Lachende Kölnarena” am Sonntagabend in den Rosenmontag rein - verkleidet als aufreizende Piratin.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis feierten Karneval am Wochenende auf Mallorca: Daniela ging als Mann mit brauner Lockenperücke und Schnurrbart, ihren Mann verwandelte sie in ein Bild.

ZUM THEMA Fasching 2020: Daniela Katzenberger macht Lucas Cordalis zum Kunstwerk

Anzeige

Diese Promis machen mit Karneval Geld

Und dann gibt es da noch die Sorte Prominenz, die die Karnevalstage nutzt, um das Portemonnaie zu füllen und als Stargast auf Faschingpartys auftreten.

Oliver Pocher trat bereits vor zwei Wochen bei den Lindener Narren in Hannover auf, Promi-Zuhälter Bert Wollersheim trat am Wochenende auf der Faschingsparty in Kitzbühel auf, Gina-Lisa-Lohfink in Ruchheim.

Weitere Promis in Karnevalsstimmung

Die Schauspielerinnen Jana Schölermann und Nadine Menz sowie DJane Giulia Siegel haben sich auch schon in ihren Karnevalskostümen bei Instagram präsentiert.

Giulia Siegel feierte als Krankenschwester Weiberfastnacht - mit 29 weiteren Krankenschwestern.

Anzeige

Die frisch verheiratete Jana Schölermann zelebrierte mit ihrem Köstum die Erfolgsserie “Haus des Geldes”.

GZSZ-Star Nadine Menz feierte bereits am Wochenende in der Kölner Südstadt Karneval.

RND/klz