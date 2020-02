Karneval beim "Bachelor"? Kandidatin Wioleta war Model für Kostümen

Anzeige

Es soll ja Frauen geben, die einfach alles tragen können. Ob als Frosch, Ananas oder im Plüschmantel in Leo-Print - vor allem während der Karnevalssaison wagen sich viele Damen (und Männer) an eher extravagante Outfits. Für eben solche Kostüme wirbt Wioleta Psiuk, die vielen Zuschauern als Kandidatin der aktuellen "Bachelor"-Staffel bekannt sein dürfte.

Eine Twitter-Nutzerin entdeckte Verpackungen der Kostüme, für die Wioleta wirbt, in einem Discounter. Natürlich ließ sie es sich nicht nehmen, Fotos davon zu knipsen - und diese in dem Netzwerk zu posten. Kommentare wie "Wenn sie zur Nacht der Rosen das Ananas-Kostüm tragen würde. Ein Träumchen!" ließen natürlich nicht lange auf sich warten, ebenso wenig wie der ein oder andere Like für die Fotoaufnahmen.

Woran ich jedes Mal denken muss, wenn Wioleta, das Model, gezeigt wird. Zu finden auf dem Aldi-Wühltisch.

#bachelor pic.twitter.com/94tyG99L4D — Irina (@justirinathings) February 12, 2020

Ob Wioleta selbst die Aufnahmen gerne verbreiten würde, bleibt abzuwarten - dass sie ihrem "Bachelor" Sebastian von den Karnevals-Fotos erzählt hat, ist jedoch eher zu bezweifeln.

