Kanye West will nun auch amtlich Ye heißen

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. US-Rapper Kanye West (44), der sich 2018 den Künstlernamen Ye zugelegt hatte, will dies offenbar zu seinem amtlichen Namen machen. Der Musiker habe einen entsprechenden Antrag auf Namensänderung in Los Angeles vor Gericht beantragt, wie mehrere US-Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten.

Das Promiportal „TMZ.com“ postete ein Dokument, das den derzeitigen Namen „Kanye Omari West“ und den vorgeschlagenen Namen „Ye“ auflistet. Laut „People.com“ werden „persönliche Gründe“ für den Namenswechsel geltend gemacht. Ein Gericht muss dem Antrag stattgeben.

Kanye nennt sich und sein Album Ye

Anzeige

Im September 2018 hatte sich West auf Twitter als „I am YE“ vorgestellt und sich von seinem Namen Kanye West verabschiedet. Zuvor hatte er das Album „Ye“ veröffentlicht. Der 1977 in Chicago geborene Musiker hatte kürzlich sein neues Album „Donda“, nach Wests verstorbener Mutter benannt, öffentlich vorgestellt.

Anzeige

Mit Noch-Ehefrau Kim Kardashian West hat der Rapper vier gemeinsame Kinder. Die Eltern leben seit Februar in Scheidung.