Kanye West will Wladimir Putin treffen: Russland soll „zweite Heimat“ werden

Kanye West, der sich seit vergangenem Jahr offiziell Ye nennt, möchte noch 2022 nach Moskau reisen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das bestätigte ein Berater des Musiker dem Musikmagazin „Billboard“. „Er wird viel Zeit in dem Land verbringen“, sagte der Berater Ameer Sudan. Russland werde seine „zweite Heimat“ werden.

Hintergrund seiner Reisepläne, in dessen Rahmen er auch Putin treffen möchte, seinen laut Sudan Gespräche mit dem aserbaidschanisch-russischen Milliardär und Immobilienmagnat Aras Agalarow, der auch Kontakt zu Donald Trump pflegt. In den Gesprächen soll es um geschäftliche Dinge gehen. Zudem möchte der Rapper seinem Berater zufolge in Russland Shows mit Gospelchören aufführen, die Kirchenkonzerten ähneln.

Berater über Ye: „Er kann nicht kontrolliert werden

Mögliche Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie oder die Spannungen zwischen den USA und Russland würden Ye nicht von seinem Vorhaben abhalten. „Kanye weiß mehr als der Durchschnittsmensch, was vor sich geht, er ist sich der Dinge sehr bewusst. Aber Ye ist Ye – er kann nicht kontrolliert werden“, sagte sein Berater dem Musikmagazin.