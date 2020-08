Kanye West in West Virginia nicht auf Wahlzettel - mangelnde Unterschriften

Anzeige

Charleston. Neuer Dämpfer für Kanye Wests Ambitionen aufs Weiße Haus: Der Rapper hat für die Präsidentschaftswahl im November nicht genügend Unterschriften für die Zulassung im US-Staat West Virginia eingereicht. Daher stehe West dort nicht auf dem Stimmzettel, teilte das Büro des fürs Prozedere zuständigen Funktionärs mit. Demnach hätte der Musikstar als unabhängiger Kandidat 7.144 Unterschriften von registrierten Wählern in West Virginia benötigt. Er reicht letztlich sogar 15.000 ein, doch seien nur 13.865 leserlich und wiederum 6.383 davon hätten nachweisbar von registrierten Wählern im Staat gestammt.

Erst am Dienstag entschieden Behörden in Wisconsin, West nicht für die Abstimmung dort zuzulassen, weil er seine Nominierungsunterlagen erst kurz nach Ablauf der Frist eingereicht hatte. Qualifiziert hat sich der Rapper immerhin in Arkansas, Colorado, Oklahoma und Utah.

West einst Trump-Fan

West hatte die Welt im Juli mit der Bekanntgabe seiner Bewerbung um das höchste Staatsamt überrascht. Er trete als Spitzenkandidat der "Birthday Party" an, verkündete er. Seitdem sammelt er Unterschriften mit dem Ziel, in mehreren Staaten auf die Wahlzettel zu kommen. Die Demokraten argwöhnen, dass die Republikaner Wests Bewerbung bewusst in etlichen zwischen den Großparteien umkämpften Staaten anschieben, damit er dem demokratischen Kandidaten Joe Biden Stimmen schwarzer Wähler abjage.

West galt einmal als ein überzeugter Fan von Präsident Donald Trump, brach nach eigenen Angaben aber mit ihm. Nun greift der Rapper selbst nach der Macht.