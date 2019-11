Kampf gegen Parkinson: Ryan Reynolds unterstützt Gala von Michael J. Fox

Anzeige

Starpower für den Kampf gegen Parkinson: Michael J. Fox (58, „Zurück in die Zukunft“) lud zu einer Wohltätigkeitsgala zugunsten seiner Stiftung für Parkinson-Forschung in New York City ein. Wie der Hollywoodstar in einem Post bei Instagram verkündete, kamen umgerechnet mehr als 4 Millionen Euro zusammen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass noch ein langer Weg zur Bekämpfung der Nervenkrankheit vor ihnen liege.

Ein Stück dieses Weges gingen am Samstag auch einige Prominente mit. Schauspieler Ryan Reynolds (43, „Deadpool“) war Co-Vorsitzender der Veranstaltung. Er hielt auch eine kleine Rede auf der Gala. Sängerin Sheryl Crow (57, „Threads“) unterhielt das Publikum mit Livemusik.

Unterstützung aus der Familie

Michael J. Fox konnte bei der Gala auch auf die Unterstützung seiner ganzen Familie zählen. Neben seiner Frau Tracy Pollan (59) kamen auch die Zwillingstöchter Schuyler Frances und Aquinnah Kathleen (24), Tochter Esme Annabelle (18) und Sohn Sam Michael (30).

Seit 1991 lebt Fox mit der Diagnose Parkinson. Die Krankheit zwang den Darsteller, seine Schauspielkarriere schon früh an den Nagel zu hängen. Seitdem engagiert sich Fox für die Erforschung von Parkinson. Im Jahr 2000 gründete er zu diesem Zweck die Michael J. Fox Foundation.

