Kai Schumann: “Nach der ganzen Corona-Zeit brauchen wir mehr Liebesfilme”

Was haben Sie gedacht, als Ihnen die männliche Hauptrolle in der Jojo-Moyes-Bestsellerverfilmung “Im Schatten das Licht” angeboten wurde?

Das war echt verrückt. Ich habe das Drehbuch gelesen und dachte sofort: “Krass, das hat ja so viel mit meinem Leben zu tun. Das möchte ich unbedingt spielen!” Ich lebe ja in einer Patchworkfamilie. Meine Freundin Marva und ich hatten zwei Monate zuvor gerade ein 14-jähriges Mädchen namens Taylor bei uns aufgenommen. Und genau darum geht es auch in “Im Schatten das Licht”. Da nehmen eine Anwältin und ihr Ex-Mann eine 14-Jährige bei sich auf, deren Eltern gestorben sind. Ich bin also ganz normal zum Casting für diese Rolle gegangen, wusste aber innerlich, dass ich das unbedingt spielen möchte. Diese Geschichte ist so wahnsinnig berührend.

Kannten Sie Ihre Filmpartnerin Anna Schudt bereits?

Wir hatten vorher noch nie zusammen gedreht, aber wir haben uns vor zwei Jahren mal bei einem Schauspielworkshop von Ivana Chubbuck kennengelernt. Anna kam gerade von der Emmy-Verleihung in New York zurück, wo sie ausgezeichnet wurde. Und das Erste, was sie danach machte, war, zu einem Workshop zu gehen. Daran kann man schon sehen, mit welcher Hingabe Anna an diesen Beruf des Schauspielers geht.

Sie haben diesen Film bereits vor knapp einem Jahr gedreht. So könnte man ihn heute mit all den Corona-Maßnahmen bestimmt nicht mehr drehen.

Warum das denn nicht?

Allein schon die ganzen Kussszenen …

Da würde ich mich beim Dreh aber trotzdem für starkmachen. Wie willst du denn einen Liebesfilm ohne Kussszenen drehen? Nach der ganzen Corona-Zeit brauchen wir garantiert eher mehr als weniger Liebesfilme. (lacht)

Drehen Sie denn schon wieder oder ist noch alles auf Eis gelegt?

Die Sachen, die ich hätte machen wollen, sind verschoben worden. Dadurch, dass auch die ZDF-Serie “Heldt” nicht mehr fortgesetzt wird, bin ich gerade in so einer Neuorientierungsphase, wie es jetzt weitergeht. Unser Markt liegt im Moment einigermaßen brach.

Wie haben Sie die drehfreien Monate denn verbracht?

Ich habe in der ganzen Zeit unfassbar viel gearbeitet – im Garten, auf der Terrasse und im Haus. Ich habe renoviert, gebaut, geputzt, gekocht und gewaschen. Man kann sagen, dass ich so richtig Hausmann war. Meine Frau startet ja gerade als ästhetische Dermatologin durch, und da versuche ich, ihr den Rücken frei zu halten. Ich habe viel Zeit mit der Familie verbracht. Wir haben einen Onlinezumbakurs gemacht. Und ich habe ein bisschen Salsa tanzen gelernt. Meine Frau hat mit einem ihrer früheren Partner richtig Wettkämpfe getanzt.

Sie hatten es gerade schon angesprochen: Ihre Krimiserie “Heldt” wird nicht fortgesetzt …

Es ist natürlich total traurig, dass es vorbei ist. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es früher oder später Zeit ist, “Heldt” gehen zu lassen, weil er auserzählt ist. So war es damals bei “Doctor’s Diary” ja auch. Da hatten wir nach drei Staffeln das Gefühl, dass die Geschichte auserzählt ist. Als Schauspieler möchte man im Leben nicht immer nur das Gleiche machen. Es ist immer wieder spannend, neue Figuren zu finden. Die Entscheidung des ZDF kam trotzdem überraschend, und ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass das so kurzfristig kam. Wir hatten als Team leider nicht die Chance, uns gebührend voneinander zu verabschieden, denn erst fünf Tage nach dem letzten Drehtag hat man uns informiert.

Ihre ehemalige “Doctor’s Diary”-Kollegin Diana Amft hat nun auch ein kleinere Rolle bei “Im Schatten das Licht” übernommen …

Richtig. Wir waren vor Jahren mal zusammen bei einem Casting für einen Film, bei dem wir ein Elternpaar gespielt hätten, aber leider kam es nicht zu dieser Produktion. Ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder was zusammen drehen.

Apropos Drehen, welche Stoffe oder Genres würden Sie denn noch reizen?

Da gibt es so vieles. Politische Thriller, Historiendramen und natürlich allgemein Vaterrollen. Das ist jetzt mein Alter. (lacht) Ich mag keine Horrorfilme und Dystopien mehr. Mich interessieren gerade eher Geschichten, die Hoffnung geben und positiv sind. Außerdem war es mal wieder Zeit, für einen schönen romantischen Film aus Deutschland. (lacht)

Wobei vor dem Corona-Ausbruch ja gerade richtig viel gute Stoffe in Deutschland produziert und gedreht wurden …

Absolut. Ich finde ja auch total spannend, dass Tyron Ricketts mit seiner Produktionsfirma Panthertainment Filme für “People of Color” produziert. Denn die gehören genauso zu unserer Gesellschaft und sind in den Film- und Serienproduktionen in Deutschland noch unterrepräsentiert, obwohl sie einen großen Teil unserer Gesellschaft ausmachen. Dieser Teil sollte mehr Platz in unseren Geschichten bekommen. Es geht darum, ein anderes Narrativ zu stricken. Wenn man Dinge in unserer Welt ändern will, muss man anfangen, andere Geschichten zu erzählen als die immer gleichen Geschichten der letzten 1000 Jahre. Das finde ich wahnsinnig spannend. Für viele junge Menschen spielt zum Beispiel auch das Geschlecht überhaupt keine Rolle mehr. Sachen wie die Geschlechtertrennung und diese Fragen, ob man hetero- oder homosexuell ist, sind gar nicht mehr so ein Thema. Diese extreme Trennung und der Rassismus, der immer noch in der Welt existiert, darauf kann man sich natürlich fokussieren. Aber man kann auch einfach Geschichten von gemischten Kulturen erzählen. In denen Menschen aller Herkünfte, aller Geschlechter einfach zusammenleben, ohne sich permanent über die Unterschiede zu definieren.