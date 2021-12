Kai Pflaume nach Verletzung wieder fit

Anzeige

Berlin. Läuft wieder bei Kai Pflaume: „Ich bin heute, nach 3,5 Monaten Verletzungspause (Reizung der Quadrizepssehne am Knie), das erste Mal wieder gelaufen“, schrieb der TV-Moderator unter einem aktuellen Instagram-Post zu einem Foto, das ihn zufrieden lächelnd in Sportmontur zeigt. Auf dem Bild sind auch die Leistungsdaten des 54-Jährigen zu lesen. Für die 4,5 Kilometer hat er 28 Minuten gebraucht – bei einem Schnitt von 6,14 Stundenkilometern.

„Das hat sich einfach nur gut angefühlt“, lässt Kai Pflaume dazu wissen. „Ich war zum Glück während des Laufs und bin auch jetzt danach komplett schmerzfrei. Ich bin wirklich happy und hoffe, dass ich darauf jetzt aufbauen kann.“ Sein Dank galt an dieser Stelle seinen Ärzten und Therapeuten.

„Wer weiß denn sowas XXL“ am Mittwoch

Kai Pflaume führt am Mittwoch, 29. Dezember, 20.15 Uhr, im Ersten durch eine neue „Wer weiß denn sowas XXL“-Ausgabe. Mit dabei sind unter anderem Oliver Welke und Andreas Gabalier. In der nächsten regulären Ausgabe der Quizshow am Donnerstag, 30. Dezember, sind Carmen Nebel und Andy Borg zu Gast.

Das neue Quizjahr beginnt für „Wer weiß denn sowas“ am Montag, 3. Januar 2022, 18.00 Uhr. Prominente Gäste sind Dieter Hallervorden und Arabella Kiesbauer.