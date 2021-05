Kader Loth vergisst Dogecoin-Passwörter ihres Mannes: 180.000 Euro weg

Anzeige

Der Mann von Realitystar Kader Loth (48), Ismet Atli, hat 2017 in die Kryptowährung Dogecoin investiert, wie RTL in der Sendung „Punkt 12″ berichtet. Und die ist jetzt gerade in die Höhe geschossen – nur gibt es da ein Problem: Kader Loth hat offenbar die Passwörter verloren, um an die digitale Wallet (Geldbörse), in der die Dogecoins im Wert von rund 180.000 Euro liegen, zu kommen.

„Er steht morgens auf und fragt nach seinen Zugangsdaten, die ich verbummelt habe“, sagte Kader Loth in der Sendung. Seit zwei Wochen suchten sie schon danach. „Ich habe mich gerade wieder schön operieren lassen, ich kriege bei dir wieder graue Haare, Isi“, sagte das Realitysternchen zu ihrem Mann. Aber wer weiß: Vielleicht steigt die Kryptowährung bis zum Wiederfinden der Passwörter ja weiter.