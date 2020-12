Kader Loth über Corona-Erkrankung: „Kann nicht mal weinen, weil mir die Kraft fehlt“

Anzeige

Reality-TV-Star Kader Loth (47) hat sich noch immer nicht von den Folgen ihrer Corona-Erkrankung erholt. „Mir geht es so schlecht, kann’s gar nicht beschreiben. Kann nicht mal weinen, weil mir die Kraft fehlt“, schrieb die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story. In einem Interview wurde sie noch deutlicher – und sagt, dass sie Angst vor Folgeschäden hat.

„Ich war in der Nacht zu Montag im Krankenhaus, hatte heftiges Fieber und Erbrechen und bin erst morgens wieder nach Hause gefahren. Meine Lunge tut weh“, sagte Loth am Donnerstag der „Bild“-Zeitung. Sie liege jetzt mit Schüttelfrost und Husten zu Hause. „Der Arzt sagte mir, dass ich weiterhin beobachtet werden muss. Wenn ich wieder starke Atemnot habe, muss ich direkt wieder in die Klinik, außerdem muss ich viel trinken.“ Ihr Arzt hätte ihr außerdem gesagt, dass Folgeschäden bleiben könnten. „Meine Lunge wird jetzt erst mal in zwei Wochen geröntgt“, so Loth zu der Zeitung.

Kader Loth entsetzt über Hasskommentare

Entsetzt zeigte sich der TV-Star über Hasskommentare in sozialen Medien: „Es ist schade, dass noch einige denken, dass hinter meinen Aussagen PR-Gründe stecken. Wie kann man nur so böse sein?“

Dass sie positiv auf Covid-19 getestet worden war, hatte Kader Loth in der vergangenen Woche öffentlich gemacht. In einem Instagram-Video sprach die 47-Jährige über ihre Erkrankung. „Obwohl ich extrem aufgepasst habe und ohne Atemschutzmaske gar nicht das Haus verließ, habe ich jetzt leider auch Corona“, so Loth. Auch das Tragen von Handschuhen und regelmäßiges Verwenden von Desinfektionsmittel hätte die Infektion nicht verhindern können.