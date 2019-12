K-Pop-Star mit 27 tot aufgefunden - dritter Fall in zwei Monaten

Anzeige

Anzeige

Der K-Pop-Star Cha In Ha wurde mit nur 27 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das berichtet "The Guardian". Cha war Mitglied der K-Pop-Gruppe Surprise U und hatte außerdem auch mit der Schauspielerei begonnen. Es ist bereits der dritte Fall eines toten K-Pop-Stars innerhalb von zwei Monaten.

Seine südkoreanische Agentur Fantagio äußerte sich dem Bericht zufolge zum Tod des jungen Musikers: Sie sei "voller Kummer über diese Nachrichten, die immer noch schwer zu glauben sind". Ein Sprecher sagte außerdem: „Wir bitten ernsthaft darum, keine Gerüchte zu verbreiten und keine spekulativen Berichte zu veröffentlichten, damit seine Familie - die aufgrund der plötzlichen Nachrichten große Trauer empfindet - sich friedlich von ihm verabschieden kann.“

Sulli sprach vor ihrem Tod offen über psychische Probleme

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im November war bereits die K-Pop-Musikerin Goo Hara in ihrem Zuhause tot aufgefunden worden. Wenige Wochen zuvor war ihre Freundin und Sängerin Sulli gestorben. Beide Frauen sollen im Netz auch auf viel Hass gestoßen sein. Sulli war laut "The Guardian" einer der wenigen K-Pop-Stars, der offen über seine psychischen Probleme sprach.

Anzeige

RND/hsc