K-Pop-Star Goo Hara mit nur 28 Jahren verstorben

Anzeige

Anzeige

Der südkoreanische K-Pop-Star Goo Hara ist tot. Am Sonntag wurde die erst 28-Jährige leblos in ihrer Wohnung in Seoul aufgefunden, berichtet unter anderem die US-Seite "Variety". Goo Ha-ra, wie der bürgerliche Name der Sängerin eigentlich geschrieben wird, war von 2008 bis 2015 Teil der fünfköpfigen Girlband Kara. Danach probierte sie sich als Solokünstlerin sowie als Serien- und Filmdarstellerin.

Über die Todesumstände ist noch nichts bekannt. Allerdings wurde vor rund einem halben Jahr in diversen Medien berichtet, dass die Sängerin versucht haben soll, sich das Leben zu nehmen. Seither soll sie aber an ihrem Comeback gearbeitet und erst vor zwei Wochen eine neue Tour gestartet haben.

Das südkoreanische Popgeschäft ist bekannt dafür, einen immensen Druck auf die zumeist sehr jungen Künstler und Künstlerinnen auszuüben. Stars, die aus Bands austreten, werden von einst glühenden Fans zudem in den sozialen Netzwerken oft massiv beleidigt und schikaniert. Erst vor etwas über einem Monat wurde die 25-jährige K-Pop-Sängerin Sulli tot in ihrem Zuhause in Seongnam aufgefunden, eine gute Freundin von Goo Ha-ra. Später wurde bekannt, dass es sich dabei um Selbstmord gehandelt hat.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

Anzeige

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

Anzeige

E-Mail: unter www.telefonseelsorge.de

RND/stk/spot