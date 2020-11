Justin Bieber tritt bei American Music Awards auf

Anzeige

Der kanadische Pop-Star Justin Bieber (26, „Sorry“) wird am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Verleihung der American Music Awards in Los Angeles auf der Bühne stehen. Erstmal seit 2016 kehre der 15-fache AMA-Gewinner mit einer besonderen Performance zu der Preisgala zurück, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Fans könnten sich auf ein Song-Medley aus Hits wie „Lonely“ und „Holy“ und auf einen Überraschungsgast freuen, hieß es.

Zuvor waren schon Auftritte von Stars wie Billie Eilish, Jennifer Lopez, Katy Perry, Megan Thee Stallion, Shawn Mendes und The Weeknd angekündigt worden.

The Weeknd und Roddy Ricch sind 8 Mal nominiert

Mit je acht Nominierungen haben die Musiker The Weeknd und Roddy Ricch die besten Preischancen. Rapperin Megan Thee Stallion ist fünfmal nominiert, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Doja Cat, Bad Bunny und DaBaby je viermal.

Die American Music Awards werden seit 1973 vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.