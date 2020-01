Justin Bieber startet Doku-Serie auf YouTube

Anzeige

New York. Popstar Justin Bieber startet auf YouTube eine Doku-Serie über die Entstehung seines neuen Albums. "Justin Bieber: Seasons" soll ab dem 27. Januar zu sehen sein, wie die Videoplattform am Dienstag bekanntgab. In zehn Episoden wird demnach Biebers Weg zu seinem ersten Album seit dem Jahr 2015 nachgezeichnet. Zudem gebe es Einblicke in sein Privatleben, noch nie gesehenes Filmmaterial von seiner Hochzeit mit Model Hailey Baldwin sowie Szenen aus seinem Alltagsleben mit seinem innersten Zirkel. Bieber werde auch über die Höhen und Tiefen auspacken, die ein Leben in der Öffentlichkeit mit sich brächten.

Vor mehr als zehn Jahren hatte der heute 25-Jährige seine ersten musikalischen Gehversuche unternommen, indem er seine Darbietungen von Coversongs auf YouTube postete. Am Freitag will Bieber seinen neuen Song "Yummy" herausbringen.

RND/AP