Jürgen Prochnow: „Ich finde die Generation Greta toll“

Mit dem „Boot“ nach Hollywood: Die Rolle als U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg machte Jürgen Prochnow 1981 international zum Star, er zog in die USA – erst 2017 kehrte der heute 79-Jährige nach Deutschland zurück, um in seiner Heimat regelmäßig Fernsehfilme zu drehen. In der Komödie „Der Alte und die Nervensäge“ (11. Dezember, 20.15 Uhr, ARD) nimmt Prochnow als eigenwilliger Rentner vor seiner überfürsorglichen Familie Reißaus – bei seiner Flucht im Campingbus bekommt er unfreiwillig Gesellschaft von einem jugendlichen Ausreißer. Im Interview mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) spricht Prochnow über sein großes Hollywood­idol, den Umgang mit älteren Menschen und die Generation Greta.

Herr Prochnow, Sie zählen zu den wenigen international erfolgreichen deutschen Schauspielern und haben jahrelang in Amerika gelebt, bevor Sie 2017 nach Deutschland zurückgekehrt sind. Was sagen Sie zur Entwicklung in den USA?

Die letzten vier Jahre waren eine ziemliche Katastrophe. Schon die acht Jahre Bush-Regierung von 2001 bis 2009 fand ich schlimm, aber die wurden durch Trump noch überboten.

Sie haben ja noch den amerikanischen Pass.

Ja, und ich habe auch gewählt und insofern meinen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Trump abgewählt wurde. Ich habe in der Wahlnacht am Morgen die Nachrichten eingeschaltet, da sah es ja zunächst so aus, als ob Trump noch mal gewonnen hätte, und ich dachte: O nein, bitte nicht noch mal vier Jahre. Aber Gott sei Dank hat sich das Blatt dann ja noch gewendet.

Sie leben jetzt in Ihrer Geburtsstadt Berlin statt in Los Angeles. Gefällt es Ihnen daheim in Deutschland?

Sehr sogar. Bevor ich meine heutige Frau kennenlernte, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal nach Deutschland zurückkehren werde. Aber dann kam die Liebe, und sie hat dazu geführt, dass wir beschlossen haben, nach Berlin zu ziehen. Meine Frau hat hier früher am Theater gearbeitet, ich bin hier geboren und habe hier meine Kindheit erlebt. Deshalb war klar, dass nur Berlin infrage kommt, wenn ich nach Deutschland zurückkehre.

1981 feierten Sie mit „Das Boot“ Ihren internationalen Durchbruch, Sie spielten den Kapitänleutnant. Werden Sie noch oft als „Kaleu“ angesprochen, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind?

Sehr, sehr häufig. (lacht) Aber nicht unbedingt immer als Herr Kaleu, sondern auch als Herr Prochnow. Ich finde das schön, wenn Leute mir sagen, dass sie meine Filme gern gesehen haben.

Viele Ihrer damaligen Schauspielkollegen aus dem Film sind ebenfalls berühmt geworden. Zu wem haben Sie noch Kontakt?

Zu Herbert Grönemeyer habe ich noch Kontakt, und in den USA zu Regisseur Wolfgang Petersen und Kameramann Jost Vacano. In meiner Wohnung habe ich ein Bild, das man mir am Ende der Dreharbeiten zum Abschied geschenkt hat, da ist das U-Boot im Atlantik zu sehen – wir hatten ja einen kurzen Teil des Films vor La Rochelle gedreht. Dieses Bild habe ich in der Diele hängen.

Sie haben danach in vielen aufwendigen Hollywoodfilmen mitgewirkt. Welches Erlebnis hat Sie besonders beeindruckt?

Da gibt es natürlich einige. Aber das größte Filmerlebnis war, als ich zusammen mit Marlon Brando gedreht habe. In dem Film „A Dry White Season“, auf Deutsch „Weiße Zeit der Dürre“, hatte ich eine ganz große Szene mit ihm, ein Anti-Apartheids-Film, der in Simbabwe und den Pinewood-Studios gedreht wurde. Diese Begegnung war für mich das Highlight in meinem Beruf. Marlon Brando ist mein Idol gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich es mal so weit bringen würde, dass ich mit ihm vor der Kamera stehe.

Jetzt drehen Sie wieder in Deutschland Filme. Ist hierzulande alles immer eine Nummer kleiner?

Natürlich, das sind in den USA ganz andere Dimensionen. Die Filme hier unterscheiden sich von ihren Budgets her völlig von dem, was drüben produziert wird, das sind wahnsinnige Unterschiede. Ich will nicht sagen, dass deshalb bei uns nur schlechte Filme produziert werden können, auch in Deutschland werden immer wieder sehr gute Filme gedreht. Aber es ist schwieriger, man hat das Geld nicht, muss deshalb mit weniger Drehtagen auskommen und kann Szenen nicht in einer solchen Ausführlichkeit drehen, wie man es drüben macht. Die Mittel für Computergrafiken und solche Dinge fehlen, man muss sich behelfen. Bei meinem letzten Film konnte man es sich zum Beispiel nicht leisten, eine Steadicam einzusetzen, da das zu teuer war.

In Ihrem neuen Film spielen Sie einen Witwer, der Sorge hat, seine Selbstständigkeit zu verlieren, und mit dem Auto vor seiner übergriffigen Tochter flieht. Können Sie seine Ängste verstehen?

Absolut, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Man will diesem Mann den Führerschein wegnehmen, er soll bei seiner Tochter in einem Zimmer wohnen statt in seinem Haus, wo er seine Freiheit genießt. Wenn jemand so behandelt wird, dass er dann ausbricht und sagt, das will ich mir nicht gefallen lassen, kann ich verstehen. Ich finde es generell empörend, wie oftmals mit alten Leuten umgegangen wird, so entmündigend – und das nicht nur in Altersheimen.

Sie selbst zählen wegen Ihres Alters zur Corona-Risikogruppe. Wollen Sie trotzdem weiterhin Filme drehen?

Seit Beginn der Corona-Krise habe ich gar nichts gedreht. Es wird ja insgesamt weniger produziert, und wenn, dann nur unter den Hygieneauflagen mit Abstand und Maske, und Theater geht gar nicht mehr. Ich bedaure das sehr. Gar nicht so sehr wegen mir, ich bin ja mit meinen 79 Jahren am Ende meiner Karriere angekommen, aber für sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen ist es existenzbedrohend und -vernichtend.

Nächstes Jahr werden Sie 80. Wollen Sie das groß feiern?

Meine Frau möchte eine große Geburtstagsfeier für mich ausrichten und plant das schon länger, wir haben auch schon mit den Vorbereitungen angefangen. Aber im Augenblick habe ich überhaupt keine Lust, auch nur daran zu denken, weil ich ja gar nicht weiß, wie es bis dahin aussieht, wie viele Gäste ich zum Beispiel einladen darf. Die Leute kommen zum Teil aus dem Ausland, die muss ich vorher rechtzeitig benachrichtigen. Solange die Situation derart angespannt ist, möchte ich mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen.

Der Senior im Film wird gegen seinen Willen von einem jungen Ausreißer begleitet, für den er wenig Verständnis hat. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit in Berlin?

Ich bin in Berlin zwischen Trümmern aufgewachsen, und trotz der ganzen Entbehrungen damals würde ich immer sagen, dass ich eine ganz tolle Kindheit hatte – zwischen Ruinen. Die ganze Stadt war für uns Kinder ein riesiger Abenteuerspielplatz. Wir wurden ja nicht von unseren Vätern großgezogen, die waren entweder im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft, wie mein Vater, sondern es waren die Mütter und die Großeltern. Die Straßen gehörten uns. Es gab keine Autos, wir waren nur draußen, mit anderen Kindern zusammen.

Wie blicken Sie auf die Generation Greta?

Ich finde diese Generation toll, die heute auf die Straße geht und gegen die Umweltsünden und den Klimawandel protestiert, um zu erreichen, dass sich endlich etwas ändert. Meine Frau und ich bemühen uns ebenfalls, unseren kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Ich habe kein eigenes Auto mehr, fahre wo immer möglich mit dem Zug, wir vermeiden Plastik, meine Frau nimmt immer eigene Tragetaschen für den Einkauf.