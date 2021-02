Schlagersänger Jürgen Milski kann aufatmen: Sein Tumor ist gutartig

Anzeige

Ein sichtlich bewegter Jürgen Milski (57) hat sich am Mittwochnachmittag erneut bei Instagram zu Wort gemeldet – mit einer sehr positiven Nachricht: Der Tumor, der aus seinem Unterkiefer entfernt worden war, ist gutartig, der Schlagersänger ist nicht an Krebs erkrankt.

„Ich bin so glücklich! Ich habe gerade einen Anruf vom Doc bekommen, dass der Tumor gutartig ist und ich mir keine weiteren Sorgen machen muss“, berichtet Milski. „Jetzt ist mir eine zentnerschwere Last vom Herzen gefallen.“

Jürgen Milski: „Jetzt kann ich mein Leben glücklich weiterleben“

Am vergangenen Donnerstag hatte Milski seine Tumorerkrankung öffentlich gemacht, danach viel Zuspruch, aber auch Hassnachrichten erhalten. Über die, die ihm Böses wünschten, verliert der 57-Jährige in seinem neuen Video allerdings kein Wort. Dafür aber über seine Fans, die ihn in den schweren Tagen unterstützt haben: „Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die mir ganz fest die Daumen gedrückt haben.“ Er habe auch viele Nachrichten von Menschen bekommen, die das Gleiche erleben wie er, berichtet Milski weiter und sagt: „Ich bin in Gedanken bei euch und drücke euch auch allen die Daumen, dass ihr ein positives Ergebnis bekommt.“

Er selbst könne jetzt wieder „zuversichtlich in die Zukunft schauen und mein Leben glücklich weiterleben“.