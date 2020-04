Jürgen Drews warnt: Betrüger gibt sich als der Schlagerstar aus

Anzeige

Dülmen. Schlagerstar Jürgen Drews hat mit einem unliebsamen Doppelgänger zu kämpfen. Ein Betrüger gibt sich im Netz als Drews aus, um den Fans des Sängers das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Der Mann soll einen Instagram-Account erstellt und Fans aufgefordert haben, ihn aus einer Notlage zu befreien. Dazu sollten sie ihm eine dreistellige Summe überweisen. Auch über WhatsApp soll der Betrüger Kontakt zu den Drews-Fans aufgenommen haben.

Der 75-jährige Schlagerstar habe laut “Bild”-Zeitung erst kürzlich davon erfahren. Er kontaktierte die Polizei und stellte Strafanzeige gegen Unbekannt.

Jürgen Drews warnt seine Fans

Auf seiner echten Instagram-Seite postete der “König von Mallorca” eine eindringliche Warnung an seine Follower: "Jemand versucht, mit meinem Namen an schnelles Geld zu kommen und zu betrügen. Über alle möglichen Social-Media-Kanäle. Uns liegen mittlerweile mehrere Nachrichten vor. Jemand schreibt euch in meinem Namen an und behauptet, ich hätte meine Aktentasche verloren usw. BITTE reagiert darauf nicht. Bitte passt gut auf euch auf und meldet uns sofort, wenn ihr von einem vermeintlichen ,Jürgen Drews‘ seltsame Nachrichten bekommt.“

Laut Drews habe der Betrüger unter anderem weiblichen Fans Nachrichten von einer spanischen Handynummer geschickt - in gebrochenem Deutsch. Ein Fan habe mehrfach mit dem Betrüger hin- und hergeschrieben, dann aber Verdacht geschöpft. Er wandte sich an das Management des Schlagersängers - und der Schwindel flog auf.

Die Polizei ist informiert

Gegenüber der Zeitung sagte Drews: „Ich möchte jeden, wirklich jeden darum bitten, immer skeptisch zu sein, wenn er solche Nachrichten bekommen sollte. Vor allem von einem Schauspieler oder Künstler. Ich würde niemals irgendwen anschreiben und um finanzielle Hilfe bitten, und ich bin mir sicher, dass das auch keiner von meinen Kollegen machen würde.“

Inzwischen wisse auch die Polizei über den Fall Bescheid: "Wir haben unseren Fall zur Anzeige gebracht und hoffen natürlich, dass wir da weiteren Schaden von anderen abwenden können. Aber es gibt immer wieder Leute, die sich prominente Namen zunutze machen und einfach irgendwelche Fake-Accounts eröffnen. Also, geht auf solche Nachrichten nicht ein und überweist vor allem kein Geld irgendwohin. Seid wachsam!“

RND/msc