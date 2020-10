Jürgen Drews: Geht der “König von Mallorca” bald in den Ruhestand?

Anzeige

Berlin/Dülmen. Schlagersänger Jürgen Drews (“Ein Bett im Kornfeld”) denkt über ein Ende seiner Musiker-Karriere nach. “Ich sage nicht, dass mein neues Album das letzte ist. Aber wenn es so kommen sollte, ist das auch okay”, sagte der “König von Mallorca” in einem Interview der Zeitschrift “Gala”. Auf die Frage, was der Schlagerwelt ohne Jürgen Drews fehlen würde, antwortete der 75-Jährige: “Nix. Niemand ist unersetzlich, auch ich nicht.”

Jürgen Drews entspannt gerne im Garten

Schon heute spielten für ihn Hobbys eine größere Rolle: “Wir haben einen riesigen japanischen Zierbaum. Der lockt im Sommer die Bienen aus allen Himmelsrichtungen an. Ich setze mich unheimlich gern unter diesen Baum, lausche dem Summen und beobachte die Bienen bei der Arbeit. Wenn mir Ramona dann noch einen Latte Macchiato bringt und sich dazugesellt, ist mein Glück perfekt.”

Jürgen Drews ist seit den 60er Jahren in der Musikszene aktiv - anfangs als Jazzmusiker. Später war er Sänger bei der Popband The Les Humphries Singers. Mitte der 70er Jahre startete der Münsterländer schließlich eine Solokarriere.