Judith Rakers steht zehn Stunden im Stau - und verpasst TV-Show

Ein Waldbrand direkt an der Autobahn 7 im Heidekreis in Niedersachsen hat am Mittwochabend weitreichende Folgen, der Verkehr in Richtung Süden kommt über Stunden zum Erliegen, viele Lastwagen- und Autofahrer müssen die Nacht auf der Autobahn verbringen. Eine von ihnen: “Tagesschau”-Sprecherin Judith Rakers.

Die Moderatorin sagte der “Bild”-Zeitung: “Ich war auf dem Weg von Hamburg nach Hannover, um dort an der der NDR-Show ‘Früher war alles besser’ teilzunehmen. In der Nähe von Walsrode gerieten wir in den Stau.” Anfangs habe sie gedacht, das gehe bestimmt schnell vorbei. “Dass daraus über zehn Stunden werden sollten, konnte niemand ahnen”, so Rakers.

Ihre 114.000 Instagram-Follower ließ Rakers über Stunden an dem kleinen Drama teilhaben, berichtete mit Fotos und Videos von dem, was vor Ort passierte – oder eben nicht passierte. Denn von 17.30 bis 3.40 Uhr war an ein Vorankommen nicht zu denken. Wie sie die zehn Stunden überstanden habe? “Erstaunlich gut! Ich habe mich mit den Leuten aus den umliegenden Autos angefreundet. Die Stimmung war ziemlich gut. Wir hatten nur irgendwann alle echt Hunger”, sagte Rakers zu “Bild”.

Fahrzeuge stehen wegen des Waldbrandes auf der Autobahn 7 im Stau. © Quelle: Philipp Schulze/dpa

Judith Rakers: Nach dem Stau direkt zur Raststätte

Klar, dass sie deshalb anschließend direkt an die nächste Raststätte gefahren sei. Dort habe die 44-Jährige “zwei Orte intensiv besucht: die Toilette und die Theke mit den Frikadellen”, sagte Rakers der Zeitung.

Auslöser des am Mittwochabend ausgebrochenen Brandes war laut Polizei ein Funkenschlag bei einem Lastwagen, wodurch die Böschung auf mehreren Hundert Metern Länge Feuer fing. Starker Wind trieb die Flammen 200 Meter in den von Trockenheit geschädigten Wald. Insgesamt stand der Feuerwehr zufolge eine 28 Hektar große Fläche in Flammen.

Mit weitreichenden Folgen, auch für Judith Rakers. Die TV-Show, an der sie teilnehmen sollte, verpasste die Moderatorin.