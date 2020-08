Judith Rakers: “Man geht fast vor wie ein Profiler”

Anzeige

“I Can See Your Voice” heißt die neue RTL-Musikrateshow, bei der unter anderem Nachrichtenfrau und Moderatorin Judith Rakers im Rateteam sitzt. Über diesen neuen TV-Job und ihr Leben als Selbstversorgerin mit Garten und Hühnern spricht sie im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Warum haben Sie sich entschieden, bei der Musikrateshow “I can see your Voice” in die Jury zu gehen?

Ich finde das Konzept der Show total spannend und kann mich mit meiner Expertise zum Thema Stimme ganz wunderbar einbringen – ich hatte ja jahrelang Sprech-, Atem- und Stimmtraining für meine Moderationstätigkeiten. Wir im Rate-Panel wissen bis zuletzt nicht, wer von den Kandidaten wirklich singen kann und wer nur vorgibt, singen zu können. Wir hören die Kandidaten während der gesamten Show nicht ein Mal singen, müssen aber die Spreu vom Weizen trennen. Da muss man versuchen, etwas Visuelles zu erkennen oder ob man in der Sprechstimme etwas hört, was einem weiterhilft. Letztlich ermitteln wir eher, als dass wir raten. Und da helfen uns die verschiedenen Perspektiven, die wir im Panel haben – jeder von uns guckt mit einem anderen Background auf die Kandidaten. Das Problem ist, dass die Kandidaten nicht immer ehrlich zu uns sind. Sonst wäre es natürlich deutlich einfacher. Die versuchen, uns alle aufs Glatteis zu führen. Man braucht also auch eine gute Menschenkenntnis. Und da hilft mir auch die Erfahrung aus zehn Jahren Talkshow-Moderation. Denn bei “3nach9” habe ich schon etliche Sänger aus den unterschiedlichsten Bereichen interviewt und auf den Zahn gefühlt.

Wissen Sie vorher denn, wie viele der sieben Kandidaten Talent haben?

Wir wissen nicht, wie viele der sieben Kandidaten wirklich singen können. Im schlimmsten Fall ist nur ein richtiger Sänger dabei und die anderen geben ihr Gesangstalent nur vor. Wir haben bei den beiden Sendungen, die jetzt laufen, deutliche Überraschungen erlebt – und zwar alle vom Rate-Panel. Keiner von uns hat bei allen immer richtig gelegen. Es ist aber auch wirklich schwer. Man muss so genau hinhören und hingucken und auf alles achten: Wenn sie uns ihre angebliche Gesangspose zeigen, ist das dann tatsächlich eine Körperhaltung, mit der man gut singen kann? Und wenn sie uns ihren angeblichen sängerischen Werdegang schildern, verraten sie dann durch ihre Körpersprache, dass sie lügen, indem sie sich an die Nase fassen oder den Blickkontakt meiden? Man geht fast vor wie ein Profiler. (lacht)

Vor allem besteht das Rate-Panel aus fünf völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten. Neben Ihnen sind auch noch Tim Mälzer, Evelyn Burdecki, Jorge Gonzales und Thomas Hermanns dabei…

Ja, und das ist großartig. Weil wir so unterschiedlich sind. Als ich das Konzept vorgelegt bekommen habe, habe ich auch sofort gedacht: “Das könnte toll werden.” Es hat sich schon auf dem Papier total spannend angehört. Und es war tatsächlich ein Wechselbad der Gefühle. Uns hat es teilweise von den Stühlen gerissen, weil wir so begeistert waren. Aber teilweise hat es auch in den Ohren wehgetan, wenn der vermeintlich gute Sänger angefangen hat, völlig neben der Tonspur rumzukrakeelen. Diese Jurytätigkeit ist wirklich mitreißend.

Die Kandidaten müssen sich unter anderem in den Disziplinen Lipsync und Karaoke beweisen. Welche Kategorie würde Ihnen besser liegen?

Ich singe sehr gerne Karaoke, aber auch sehr schlecht. (lacht) Ich kann leider überhaupt nicht singen, betreibe es aber trotzdem voller Inbrunst auf Partys und habe überhaupt keine Probleme damit, mich da lächerlich zu machen. Aber “überzeugen” könnte ich da sicher nicht. (lacht) Lipsync ist die Disziplin, in der ich schon professionelle Erfahrungen sammeln konnte. Ich habe vergangenes Jahr die Hauptrolle in einem italienischen Kinofilm synchronisiert. Und diese Erfahrung kam mir in den Shows tatsächlich zugute. Denn eine Runde, in der die Kandidaten sich beweisen müssen, ist eine Lipsync-Aktion.

Die Kandidaten treten nicht unter ihrem Namen auf, sondern haben nur Bezeichnung wie etwa der Alleinunterhalter. Wie würde Ihre Bezeichnung lauten?

Ich denke, ich wäre die Nachrichtenfrau.

Wenn man nach Ihren Hobbys geht, könnten Sie auch die Selbstversorgerin sein…

Oder die Hühnermutter. (lacht) Ich habe vor zwei Jahren angefangen, in meinem Garten Obst und Gemüse anzubauen und mittlerweile habe ich sogar eigene Hühner, die mich täglich mit frischen Eiern versorgen. Ich hätte nie gedacht, wie viel Spaß Home-Farming macht und dass man das alles lernen kann, auch wenn man gartentechnisch ein Vollhonk ist. Früher hat bei mir noch nicht mal der Basilikum überlebt, geschweige denn eine Orchidee. Und jetzt kann ich mich schon fast selbstversorgen aus meinem Garten.

Bei Instagram posten Sie regelmäßig Fotos aus Ihrem Garten…

Ich poste ganz viel zu diesem Thema, weil es eine echte Leidenschaft geworden ist. Und weil es so viele inspiriert, es auch mal zu versuchen. Ich habe etliche Follower, die mir Fotos von ihren Beeten schicken und schreiben, dass sie sich jetzt auch endlich mal getraut haben. Das finde ich ganz schön, wenn die beim Möhrenessen an mich denken. (lacht)

Wegen Ihres Jobs sind Sie viel unterwegs. Hat man da überhaupt Zeit, sich neben dem Garten auch noch um Hühner zu kümmern?

Hühner sind viel pflegeleichter als man denkt. Theoretisch könnte man sie auch mal ohne Probleme zwei, drei Tage alleine lassen. Bei mir werden die Hühner aber täglich umsorgt, auch wenn ich selbst mal unterwegs bin. Ich habe liebe Freunde, die sich sehr gerne kümmern, weil zur Belohnung frische Bio-Eier im Nest warten. Da kann ich ruhig mal kurz nach Köln fahren, um mit großem Spaß zu arbeiten.