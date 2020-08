Jörg Wontorras Hund wurde vergiftet: “Ein gezielter Giftanschlag”

Anzeige

Der Familienhund Cavalli von Moderator Jörg Wontorra ist gestorben. Die erst elfjährige Labradorhündin fraß wahrscheinlichen einen Wurstköder, der vergiftet wurde, wie die “Bild”-Zeitung berichtet. Der 71-Jährige erzählte, dass der Vorfall erst vor weniger als zwei Wochen passierte. Er ging mit Cavalli am Abend raus, dann lief die Hündin in einen Busch. Dort fraß das Tier den Köder.

“Mit Xylitol vergiftet”

“Zuerst merkte ich nichts. Am nächsten Morgen wirkte Cavalli erschöpft und abwesend. Sie zitterte, wollte nicht in den Garten”, erzählt Wontorra der “Bild”. Als die Partnerin von Wontorra, Susanne Bausch, von einer Reise wieder heimkam, ging die 57-Jährige mit Cavalli in ein Tierkrankenhaus. Das Ergebnis sei laut Bausch ein Schock gewesen. “Unsere Cavalli wurde mit Xylitol vergiftet”, sagte sie der “Bild”. Nur wenige Stunden später starb der Familienhund.

Auf Hunde wirkt das Süßungsmittel toxisch

Xylitol ist für Menschen ein harmloses Süßungsmittel, wirkt aber bei Hunden toxisch. In den Tieren sorgt es für einen rapiden Insulinanstieg, sodass der Blutzuckerspiegel rasch wieder sinkt, was bei einer Nichtbehandlung tödlich enden kann, wie der Tierschutzverein “Look” auf seiner Website erklärt.

Später kommt heraus: Cavalli verschluckte mindestens 120 Gramm des Süßstoffes Xylitol. Wontorra ist überzeugt, dass Cavalli Opfer eines Anschlags wurde: “Das war ein gezielter Giftanschlag. Wie kommt so eine große Menge Süßstoff in das Gebüsch vor unserem Haus?”