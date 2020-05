Joko & Klaas, Bully Herbig und Co.: Promis gratulieren Thomas Gottschalk zum 70. Geburtstag

Anzeige

Thomas Gottschalk feiert am Montag (18. Mai) seinen 70. Geburtstag. Zelebriert hat er das mit einer ZDF-Show mit Überraschungsgästen - darunter Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Katharina Witt. Und auch in den sozialen Netzwerken erreichen den Entertainer Glückwünsche.

Joko Winterscheidt schreibt in einem Post auf Instagram: “Leute! Nicht vergessen! Alle schön den Tommy anrufen, der hat Geburtstag heute ... hyper 70th birthday maestro.” Dazu stellt er ein Foto aus der Geburtstagsshow - dort waren auch Joko und sein Kollege Klaas zu Gast.

Bildergalerie Thomas Gottschalk wird 70: Sein Leben in Bildern

Ein ähnliches Foto postet sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf und bedankt sich mit folgenden Worten bei Gottschalk für die TV-Sause: “Es war uns eine Ehre. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Nächstes Jahr tragen wir dich wie besprochen in die „Wetten dass“ Halle & zur Not auch wieder raus. Günther Jauch zieht wieder einen alten Pulli von dir an & ich probiere weniger deplatziert irgendwo hinten in der Deko zu stehen. Das wird toll. Und um die letzten Hürde für einen tollen Abend aus dem Weg zu räumen, tragen Joko und ich nächstes mal Namensschilder.”

Gratulationen an den Entertainer schickt auch Bully Herbig. “Ein echter 70er! Happy Birthday lieber Thomas! 💥🎉 😘 Freue mich auf alles, was noch kommt!”, schreibt er auf Instagram zu einem Foto der beiden und setzt dazu die Hashtags #kulturgut #legende #greatestshowman.

Schriftstellerin Sybille Kolar nennt Gottschalk gar den “Messias meiner Jugend” und gratuliert ihm in einem Tweet:

Er war der Messias meiner Jugend, als er mit seiner rotzfrechen und witzigen Schnauze frischen Wind nach "Bauern 3" brachte.



Danke dafür und das Beste zum Geburtstag, lieber Thomas Gottschalk!💝#Gottschalk #thomasgottschalk @BR_Presse #HappyBirthdayThomas #HAPPYBIRTHDAY pic.twitter.com/G1cqjKd0ko — Sybille Kolar 💙 (@SybilleKolar) May 18, 2020

Die verschiedenen Fernsehsender senden ebenfalls ihre Glückwünsche - darunter BR, ProSieben und ZDF:

Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag, lieber Thomas #Gottschalk. — ProSieben (@ProSieben) May 18, 2020