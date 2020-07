Johnny Depp räumt hohen Alkoholkonsum ein

Mord an Fritz von Weizsäcker: Zwölf Jahre Haft für Täter

Für den Mord am Arzt Fritz von Weizsäcker muss ein 57 Jahre alter Mann aus Rheinland-Pfalz zwölf Jahre in Haft und anschließend in die Psychiatrie. Das urteilte das Landgericht Berlin am Mittwoch. Der Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten wurde im November 2019 bei einem Vortrag erstochen.