John Travolta verkauft Villa am Meer für fünf Millionen Dollar

US-Filmstar John Travolta will seine Villa auf einer idyllischen Insel im US-Staat Maine verkaufen. Das 1000 Quadratmeter große Haus auf Islesboro mit 20 Schlafzimmern soll fünf Millionen Dollar (4,1 Millionen Euro) kosten, berichtete der „Portland Press Herald“.

Der 67-jährige Travolta und seine im Juli 2020 an Krebs gestorbene Frau Kelly Preston kauften das Haus kurz nach ihrer Hochzeit 1991. Sie bauten es von einem „sehr dunklen und düsteren“ Haus aus dem Jahr 1903 in ein helles Familienheim für ihren bald darauf geborenen Sohn Jett um, berichtete 1999 die Zeitschrift „Architectural Digest“. Travolta und Preston hätten nach einem Haus mit genug Platz für ihre Dutzenden Verwandten gesucht gehabt, hieß es damals. Das Haus steht auf einem 20 Hektar großen Grundstück am Meer.

Zwei Oscar-Nominierungen für Travolta

Preston starb am 12. Juli 2020 an Brustkrebs. Sie wurde 57 Jahre alt. Ihr Sohn Jett kam 2009 ums Leben.

Travolta wurde 1977 mit dem Film „Saturday Night Fever“ zum Hollywoodstar. Für seine Rolle in diesem Film wurde er für einen Oscar nominiert, ebenso für die 1994 in „Pulp Fiction“.